Logo

Tuča u Prijedoru: Potukli se ispred lokala, obojica povrijeđeni

Autor:

ATV redakcija
11.07.2026 10:58

Komentari:

0
Туча у Приједору: Потукли се испред локала, обојица повријеђени
Foto: ATV

Prijedorska policija podnijeće Okružnom javnom tužilaštvu Prijedoru izvještaj protiv A.F. i A.Dž. iz Prijedora zbog sumnje da su učestvovali u tuči.

Naime, Policijskoj upravi u Prijedoru, sinoć u 03:40 je prijavljeno da je ispred jednog lokala u Kozarcu izbila tuča.

"Postupajući po prijavi utvrđeno je da su u sukobu učestvovali A.F. i A.Dž. iz Prijedora koji su zadobili tjelesne povrede", navode u saopštenju iz PU Prijedor.

Takođe, utvrđeno je da je A.F. počinilo krivično djelo “Teška tjelesna povreda”, a A.Dž. krivično djelo “Tjelesna povreda”.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

PU Prijedor

Prijedor

Tuča

Policija

Komentari (0)

Pročitajte više

Камионџија из Србије убијен у Бугарској

Region

Kamiondžija iz Srbije ubijen u Bugarskoj

14 h

0
Акција Сенсеи 2 наставак лабораторија марихуана

Hronika

Akcija "Sensei 2": Zaplijenjeno više od 150 stabljika marihuane

17 h

0
Ротација на поицијском аутомобилу.

Svijet

Ubijena bivša ministarka! Policija pokrenula hitnu istragu

17 h

0
Приједорска петља саобраћајка

Hronika

Saobraćajka na Prijedorskoj petlji: Sudarili se motociklista i auto

20 h

0

Više iz rubrike

Акција Сенсеи 2 наставак лабораторија марихуана

Hronika

Akcija "Sensei 2": Zaplijenjeno više od 150 stabljika marihuane

17 h

0
Приједорска петља саобраћајка

Hronika

Saobraćajka na Prijedorskoj petlji: Sudarili se motociklista i auto

20 h

0
Новац

Hronika

Otkriveno šest šema koje koriste kriminalci za pranje novca u BiH

20 h

0
Аутомобилом ударио жену па завршио на трамвајским шинама

Hronika

Automobilom udario ženu pa završio na tramvajskim šinama

21 h

0

  • Najnovije

11

57

Budimir: MUP preduzeo sve da skup u Potočarima protekne bez incidenta

11

55

Košarac: Trajni politički raspored Trivićeve i Stanivukovića je opozicija

11

54

Todić: Sjećanje na stradanje Kozare ne smije biti zaboravljeno

11

48

Krenula na Vimbldon, pa polomila bradu i izbila zube

11

36

Bivša britanska ministarka pronađena mrtva, osumnjičeni pušten na slobodu

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima