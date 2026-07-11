Tuča u Prijedoru: Potukli se ispred lokala, obojica povrijeđeni

Prijedorska policija podnijeće Okružnom javnom tužilaštvu Prijedoru izvještaj protiv A.F. i A.Dž. iz Prijedora zbog sumnje da su učestvovali u tuči.

Naime, Policijskoj upravi u Prijedoru, sinoć u 03:40 je prijavljeno da je ispred jednog lokala u Kozarcu izbila tuča.

"Postupajući po prijavi utvrđeno je da su u sukobu učestvovali A.F. i A.Dž. iz Prijedora koji su zadobili tjelesne povrede", navode u saopštenju iz PU Prijedor.

Takođe, utvrđeno je da je A.F. počinilo krivično djelo “Teška tjelesna povreda”, a A.Dž. krivično djelo “Tjelesna povreda”.