Tuča u Prijedoru: Potukli se ispred lokala, obojica povrijeđeni

Autor:ATV redakcija
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Prijedorska policija podnijeće Okružnom javnom tužilaštvu Prijedoru izvještaj protiv A.F. i A.Dž. iz Prijedora zbog sumnje da su učestvovali u tuči.
Naime, Policijskoj upravi u Prijedoru, sinoć u 03:40 je prijavljeno da je ispred jednog lokala u Kozarcu izbila tuča.
"Postupajući po prijavi utvrđeno je da su u sukobu učestvovali A.F. i A.Dž. iz Prijedora koji su zadobili tjelesne povrede", navode u saopštenju iz PU Prijedor.
Takođe, utvrđeno je da je A.F. počinilo krivično djelo “Teška tjelesna povreda”, a A.Dž. krivično djelo “Tjelesna povreda”.
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