Epl odlučio da tuži OpenAI

Epl je juče podnio tužbu protiv OpenAi-ja, tvrdeći da je kompanija za vještačku inteligenciju ukrala poslovne tajne proizvođača ajfona kako bi razvila sopstvene, još uvijek nenajavljene AI uređaje.

U tužbi podnetoj Okružnom sudu SAD za Sjeverni okrug Kalifornije, Epl optužuje OpenAi za zloupotrebu poslovnih tajni i kršenje ugovora, izvještava CNN .

OpenAi je prošle godine objavio da sarađuje sa bivšim šefom dizajna kompanije Epl na tajnom projektu razvoja uređaja koji bi korisnike pametnih telefona uveo u doba vještačke inteligencije. Očekuje se da će uređaj biti predstavljen kasnije ove godine, ali bi tužba mogla da poremeti te planove, kao i da iskomplikuje planove OpenAi-ja da uskoro izađe na berzu kroz masovnu i dugo očekivanu javnu ponudu akcija.

Navodna krađa povjerljivih podataka kompanije Apple

„Ne zanimaju nas poslovne tajne drugih kompanija“, rekao je Dru Pusateri, portparol OpenAI-a. „Ostajemo fokusirani na stvaranje inovativne tehnologije koja će osnažiti ljude širom svijeta.“

Tužba uključuje OpenAI, njegovog zaposlenog i bivšeg inženjera u Eplu, Čanga Liua, i Tanga Tana, šefa za hardver u OpenAI-ju koji je ranije vodio dizajn proizvoda za iPhone i Apple Watch. Tužena je i io Products, kompanija koju je osnovao Džoni Ajv, legendarni glavni dizajner u Eplu do 2019. godine i jedan od tvoraca iPhone-a.

Prošle godine, OpenAI je kupio io Products. U tužbi se ne navodi ime Ajva kao tuženog niti ga se optužuje za bilo kakvo nezakonito djelo.

Epl u tužbi tvrdi da su Liu i Tan igrali ključne uloge u krađi. Liu je napustio Epl da bi se pridružio OpenAI-ju u januaru 2026. godine i navodno nije odgovorio na pokušaje kompanije da potpiše sporazum o povjerljivosti, obavi izlazni intervju i potvrdi povratak zvaničnih uređaja.

Ključni sastanci

U tužbi se navodi da nije vratio službeni laptop i da je nakon napuštanja kompanije pristupio radnom računaru bivšeg kolege. Za Liua se kaže da je pristupio i preuzeo „desetine poverljivih datoteka vezanih za hardver kompanije Epl, uključujući opsežne, detaljne informacije o neobjavljenim proizvodima, inženjerske prezentacije, tehničke specifikacije i vlasničke podatke o dizajnu“.

Epl tvrdi da je Tan koristio povjerljive informacije kompanije prilikom zapošljavanja kandidata, nalažući ih da donesu Eplove komponente na intervjue. Takođe se navodi da su Tan i OpenAI savjetovali zaposlene u Eplu kako da napuste kompaniju.

Nauka i tehnologija Ajfon na udaru hakera – Epl hitno reagovao!

Epl tvrdi da je Tan obaveštavao OpenAi o ključnim sastancima sa Eplovim dobavljačima i da je sebi slao imejlove sa informacijama o tim dobavljačima pre nego što je napustio svoju poziciju. Kompanija takođe kaže da je pronašla dokaze da su i drugi bivši zaposleni u Eplu poneli poverljive informacije sa sobom kada su se pridružili OpenAi-ju.

„U kompaniji Apple, naši timovi stalno razvijaju revolucionarne tehnologije kako bi stvorili najbolje proizvode i usluge na svetu i veoma ozbiljno shvatamo zaštitu njihovog rada i intelektualne svojine“, navodi se u saopštenju kompanije Apple. Apple je u tužbi naveo da je kontaktirao OpenAI kako bi izrazio svoju zabrinutost na početku istrage, ali nikada nije dobio odgovor.

Trka za budućnost

Tužba takođe označava kraj odnosa između dve kompanije, koje su 2024. godine najavile partnerstvo za integraciju ChatGPT-a u Apple proizvode. Međutim, u maju je Bloomberg objavio da OpenAI razmatra tužbu protiv Apple-a zbog navodnog kršenja ugovora, tvrdeći da Apple nije dovoljno integrisao i promovisao njihove proizvode na svojim uređajima.

OpenAI je agresivno regrutovao vodeće sadašnje i bivše rukovodioce i inženjere kompanije Apple, prvenstveno za izgradnju sopstvene divizije za hardver. Prema analizi profila na LinkedIn-u koju je sproveo CNN, OpenAI je nedavno zaposlio najmanje deset inženjera koji su došli direktno iz kompanije Apple.

Tužba ističe rivalstvo sa visokim ulozima među tehnološkim gigantima za dominaciju u eri vještačke inteligencije. OpenAI je napravio velike promjene u svojoj strategiji, ciljajući da ChatGPT stavi u centar digitalnih života korisnika.

Nova verzija Siri

S druge strane, Apple će kasnije ove godine lansirati dugo očekivanu, redizajniranu verziju Siri-ja, koja će moći da funkcioniše u okviru različitih aplikacija i personalizuje odgovore koristeći korisničke podatke sa iPhone-a.

OpenAi je ćutao o svom tajnom hardverskom projektu. List „Informacija“ je objavio da kompanija radi na pametnom zvučniku, dok je „Volstrit žurnal“ objavio da će OpenAi-jev uređaj biti svestan okruženja korisnika.

Vještačka inteligencija menja način na koji ljudi interaguju sa tehnologijom, a hardverski projekti poput ovih deo su napora tehnoloških kompanija da ostanu ispred svih. Tehnološki giganti uglavnom vjeruju da, kako agenti vještačke inteligencije postaju sposobniji za obavljanje svakodnevnih zadataka, korisnici možda više neće morati da koriste aplikacije ili da komuniciraju sa ekranima tako često.

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