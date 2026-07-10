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Prirodno jedinjenje iz jedne biljke se pokazalo kao snažno dejstvo u borbi protiv depresije

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ATV redakcija
10.07.2026 17:32

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Природно једињење из једне биљке се показало као снажно дејство у борби против депресије
Foto: pexels/Lucas Pezeta

Naučnici sa Državnog univerziteta Južni Ural u Čeljabinsku utvrdili su efikasnost šimširike u borbi protiv depresije, saopštila je pres-služba univerziteta za Sputnjik.

Grupa naučnika iz Čeljabinska, zajedno sa kolegama iz Indije, proučavala je molekularne efekte berberina, jedinjenja koje se nalazi u šimširiki, na ljudski organizam. U tom cilju, oni su modelovali i izračunali uticaj te supstance na određene proteine i regulatore povezane sa signalizacijom depresije.

U tu svrhu istraživači su simulirali dejstvo supstance na specifične proteine i regulatore koji imaju ulogu u signalnim procesima povezanim sa depresijom.

Na kraju se ispostavilo da berberin ima snažnu povezanost sa jednim od takvih proteina, odgovornih za preživljavanje nervnih ćelija.

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Pri tome je ta veza bila jača od one koja se ostvaruje prilikom upotrebe antidepresiva.

„Rezultati studije ukazuju na to da bi berberin potencijalno mogao postati kandidat za upotrebu kao lijek ili kao dodatak ishrani kod depresije, nakon testiranja na životinjama, a potom i na ljudima”, navodi se u saopštenju.

Istovremeno, kako se napominje, budući da je prirodno jedinjenje, berberin bi se mogao pokazati jeftinijim i bezbjednijim od sintetičkih lijekova.

(sputnik srbija)

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nauka

depresija

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