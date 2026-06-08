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Panika na nebu - NATO avioni oborili dron

Autor:

ATV
08.06.2026 12:29

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НАТО дигао авионе због дрона у Летонији
Foto: Screenshot / X

Borbeni avioni NATO saveza oborili su bespilotnu letjelicu koja je narušila vazdušni prostor Letonije.

Incident je izazvao privremenu paniku i pokrenuo hitne protokole za zaštitu stanovništva u regijama koje graniče s Rusijom i Bjelorusijom.

Uzbuna je podignuta jutros nakon što je potvrđeno da je najmanje jedan dron ušao u letonski vazdušni prostor sa teritorije Ruske Federacije, potvrdio je portparol vojske za "Rojters".

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Sistem ranog upozoravanja odmah je aktiviran, a stanovnicima istočnih regija Rezekne i Ludza na mobilne telefone stigle su hitne SMS poruke. Nivo opasnosti ubrzo je podignut na narandžasti nivo, što označava potvrđenu i neposrednu prijetnju.

Iz predostrožnosti, žuti alarm izdat je i za susjedne regije Balvi i Aluksne.

Prema izjavama svjedoka koje prenosi letonski javni emiter LSM, incident i samo obaranje letjelice odigrali su se u blizini sela Rogovka na istoku zemlje.

Vojne vlasti su tokom trajanja uzbune izdale striktna uputstva građanima, pozivajući ih da hitno potraže zaklon u zatvorenim prostorima i primijene takozvani princip dva zida.

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Radi se o bezbjednosnom pravilu prema kojem se građani unutar objekata sklanjaju u prostorije koje su od vanjskog dijela zgrade odvojene s najmanje dva čvrsta zida (poput hodnika ili kupatila).

Time se drastično smanjuje rizik od povreda u slučaju eksplozije ili pada krhotina.

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Tagovi :

NATO

avion

dron

Letonija

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