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"Biće ovo pravi rat" : Čuveni fudbaler se obrukao, isprozivao Argentinu, pa obrisao komentar

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ATV redakcija
13.07.2026 07:57

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Аргентинац Лаутаро Мартинез, центар, и његови саиграчи славе на завршници 16. фудбалске утакмице Свјетског првенства између Аргентине и Египта у Атланти, уторак, 7. јула 2026.
Foto: AP Photo/Colin Hubbard / Tanjug

Svjesni smo da će srijeda biti rezervisana za „rat“ između Argentine i Engleske u polufinalu Svjetskog prvenstva i zato nije čudo što su mnogi priželjkivali upravo ova dva tima kada su pogledali kostur takmičenja i shvatili da može doći do njihovog novog duela.

Ova utakmica ima izuzetan istorijski značaj, a kada pogledamo isključivo fudbal, sve datira još iz 1986. godine. Tada je Argentina osvojila „Boginju“, sa čuvenim Dijegom Armandom Maradonom, koji je u četvrtfinalu protiv Engleske postigao dva gola. Jedan je bio onaj postignut rukom – „Božja ruka“. Međutim, drugi je bio pravo remek-djelo i proglašen je najboljim golom 20. vijeka.

Upravo zbog prvog pogotka, ali i niza drugih kontroverzi, dueli Argentine i Engleske više nisu samo obične utakmice u kojima će se pobjednik radovati, a poraženi pakovati kofere. Bukmejkeri su bili nešto bliži prolasku Engleske, a u srijedu ćemo imati priliku da gledamo taj derbi.

Ipak, veliku pažnju privukao je i čuveni fudbaler Rio Ferdinand, koji je početkom Mundijala komentarisao odluku sudije na utakmici između Sjedinjenih Američkih Država i Paragvaja. Tada je preinačena odluka, Rim je bio pošteđen, dok je javnu opomenu dobio Migel Almiron.

– Šta... Nikada ranije nisam vidio da se to desilo? Lude scene. Migel Almiron je izveo sumnjivo simuliranje. VAR tim je donio ispravnu odluku – napisao je tada Ferdinand.

Međutim, sada je pokazao dvostruke aršine, prije svega jer je bila u pitanju utakmica Argentine, pa je iskoristio priliku i „bocnuo“ Mesijevu ekipu. U pitanju je situacija oko Embola i simuliranja.

– Pogledao sam taj incident sa Embolom nekoliko puta i dalje se ne slažem sa ishodom. Fudbal bi trebalo da se zasniva na zdravom razumu. Ako igrač dobije crveni karton u četvrtfinalu Svjetskog prvenstva, svi bi morali biti apsolutno sigurni da je odluka ispravna. Umjesto toga, pričamo o tehničkim interpretacijama, VAR protokolima i rupama u pravilniku, a ne o samom fudbalu. Frustrira me to što je Švajcarska bila potpuno u igri, a onda je jedan kontroverzan trenutak promijenio sve. Četvrtfinale između dvije vrhunske reprezentacije trebalo bi da odluče igrači, a ne situacija koju polovina fudbalskog svijeta pokušava da shvati satima kasnije.

– I biću iskren, čovjek počne da se pita – zašto kontroverze, izgleda, uvijek prate utakmice Argentine na ovom turniru? Protiv Egipta je bilo debata. Protiv Švajcarske imamo još jednu ogromnu temu za razgovor. Bilo to pravedno ili ne, ljudi poslije utakmica Argentine konstantno odlaze pričajući o sudijama i VAR-u umjesto o fudbalu, a to nikada nije dobra reklama za takmičenje.

– Nikoga ni za šta ne optužujem, ali percepcija je važna. Kada je isti tim uključen u više kontroverznih trenutaka, navijači prirodno počinju da postavljaju pitanja. Za mene, Embolov crveni karton jednostavno ne djeluje kao odluka koja bi trebalo da riješi četvrtfinale Svjetskog prvenstva – rekao je Ferdinand.

Ipak, navijači su zapamtili njegove riječi, a on je tu objavu kasnije obrisao, jer je bio svjestan šta je izjavio i da mu se mišljenje nije poklapalo u dvije slične situacije.

(Telegraf.rs)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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Tagovi :

Svjetsko prvenstvo 2026

Rio Ferdinand

Argentina

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