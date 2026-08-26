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Sumnja se da je Bartula vozio Ždralu kada je pucao na Pandurevića

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Autor:

Stevan Lulić
26.08.2026 16:48

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Сумња се да је Бартула возио Ждралу када је пуцао на Пандуревића
Foto: ATV

MUP Republike Srpske podnio je dopunu izvještaja protiv Dalibora Bartule, koji se dovodi u vezu sa pokušajem ubistva Koste Pandurevića u Istočnom Novom Sarajevu 2. avgusta, saznaje ATV.

Uz navođenje inicijala, MUP je potvrdio da se sumnja kako je Bartula po uputstvima i planu prvoosumnjičenog Đorđa Ždrale učestvovao u pokušaju ubistva Pandurevića, nakon čega je sa Ždralom pobjegao u pravcu Federacije BiH sa ciljem daljeg skrivanja i onemogućavanja pronalaska od strana organa gonjenja.

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ATV nezvanično saznaje da policija sumnjiči Bartulu da je bio za volanom automobila iz kojeg je Ždrale pucao na Kostu Pandurevića.

Za Ždralom i Bartulom su raspisane potrage, a policijski službenici nastavljaju sa aktivnostima u cilju njihovog pronalaska i utvrđivanja svih relevantnih činjenica vezano za izvršenje pomenutog krivičnog djela.

Podsjećamo, Kosta Pandurević 2. avgusta ove godine pogođen je s najmanje dva hica iz vatrenog oružja i prevezen je u Bolnicu ”Srbija” gdje mu je ukazana ljekarska pomoć, potvrđeno je za ATV.

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Kako saznaje ATV u trenutku ranjavanja Pandurević se nalazio u automobilu ”audi A6”, u kojem je bilo i njegovo dvogodišnje dijete.

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Tagovi :

Kosta Pandurević

Đorđe Ždrale

Dalibor Bartula

Komentari (17)

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