Djevojčica (3) pala sa trećeg sprata

Autor:ATV redakcija
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Danas oko 15.45 časova na Zvezdari, dogodila se nezgoda, kada je sa trećeg sprata zgrade pala djevojčica (3).
Kako piše Informer, nju je čuvala baka (73), koja ju je na trenutak izgubila iz vida.
"Djevojčica se popela na krevet, otvorila prozor sobe, nakon čega je pala na trotoar", govori izvor .
Ona je u svjesnom stanju vozilom Hitne pomoći prevezena u dječiju kliniku u Tiršovoj.
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