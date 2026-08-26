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Istorijski pad svjetske populacije

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Autor:

ATV redakcija
26.08.2026 17:48

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Земља је трећа планета по удаљености од Сунца и једина позната планета у свемиру на којој постоји живот.
Foto: pexels/Zelch Csaba

Globalna stopa fertiliteta prvi put u istoriji pala je ispod nivoa potrebnog za obnavljanje stanovništva, što svjetsku populaciju usmjerava ka padu od približno jedne generacije, upozorava nova studija.

Stručnjaci u svom radu pod nazivom "Tera inkognita: ekonomija svijeta koji se smanjuje" upozoravaju da bi produženi period niske stope nataliteta mogao dovesti do smanjenja radne snage, ubrzanog starenja stanovništva i dodatnog opterećenja privrede i sistema socijalne zaštite, prenosi "Raša tudej".

Смарт Свич

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"Od ove godine čovječanstvo će vjerovatno biti ispod nivoa potrebnog za obnavljanje stanovništva. Imamo manje rođenih nego što nam je potrebno da dugoročno zadržimo broj stanovnika na istom nivou. To se nikada ranije nije dogodilo u našoj istoriji kao vrste, čak ni tokom ratova ili pandemija", istakli su autori.

Analiza obuhvata 236 zemalja i teritorija od 1950. do 2025. godine, pri čemu je stopa fertiliteta stagnirala oko nivoa za obnavljanje stanovništva još 2019. godine, prenosi "Srna".

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Autori rada su profesor ekonomije sa Univerziteta Pensilvanija Hesus Fernandes Viljaverde i istraživač sa Univerziteta Nortvestern Patrik Norik.

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