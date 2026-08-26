Pronađeno tijelo muškarca u Vrbasu

U kući u Ulici Stevana Doronjskog u Vrbasu danas je pronađeno tijelo muškarca u poodmakloj fazi raspadanja.

Na licu mjesta se nalaze ekipe Hitne pomoći i policije koje obezbjeđuju lokaciju i vrše uviđaj.

Kako se prenosi Telegraf, iz objekta se širio izuzetno neprijatan miris koji se osećao u cijeloj okolini, što je i uzbunilo komšije koje su pozvale nadležne službe.

Uzrok i tačno vrijeme smrti za sada nisu poznati, a više detalja biće poznato nakon obdukcije i zvaničnog saopštenja nadležnih organa.