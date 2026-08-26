Jednostavniji način prelaska na novi Galaksi Z Fold8

Novi telefon trebalo bi da donese uzbuđenje, ali prenos podataka sa postojećeg uređaja ponekad može da bude zamoran.

Za korisnike koji prelaze sa iOS uređaja na Galaksi, mogućnost da jednostavno prenesu postojeće podatke i podešavanja važan je dio cjelokupnog iskustva.

Smart Svičh je aplikacija kompanije Samsung za prenos podataka, koja korisnicima omogućava da sa Android ili iOS uređaja na novi Galaksi uređaj prenesu kontakte, fotografije, video-zapise, poruke, aplikacije, podešavanja i još mnogo toga.

Smart Svič Samsung

Uz One UI 9 na novoj, osmoj generaciji Galaksi Z serije, Smart Svič omogućava još jednostavniji i lakši prelazak sa jednog uređaja na drugi. Unaprijeđena je i funkcija Kvik Šer, pa je sada jednostavnije dijeliti datoteke sa prijateljima, članovima porodice i kolegama koji koriste različite platforme.

Započnite prelazak jednostavnim skeniranjem Kju Ar koda

Uz One UI 9, korisnici više ne moraju posebno da instaliraju aplikaciju Smart Svič na svom iOS uređaju. Dovoljno je da skeniraju Kju Ar kod prikazan na novom Galaksi uređaju i mogu odmah da započnu prenos podataka putem funkcije Smart Svič.

Smart Svič Samsung

Unaprijeđeni Smart Svič dodatno pojednostavljuje i bežično povezivanje. Dva uređaja mogu da se povežu bez potrebe da korisnici traže odgovarajući kabl ili adapter prije nego što počnu da podešavaju novi telefon.

Prenesite još više sadržaja sa starog telefona

Uz One UI 9, Smart Svič podržava prenos još više vrsta podataka sa iOS uređaja na Galaksi. Pored ranije podržanih sadržaja, kao što su fotografije, poruke, kontakti, kalendari i aplikacije, korisnici sada mogu da prenesu i lozinke i pristupne ključeve, istoriju poziva, podešavanja pristupačnosti i eSIM podatke.

Ovi podaci možda nisu toliko uočljivi kao galerija fotografija, ali mogu znatno da utiču na to koliko brzo će novi uređaj biti spreman za svakodnevnu upotrebu. Sačuvana lozinka znači jedan nalog manje koji treba ponovo podesiti. Prenos podešavanja pristupačnosti smanjuje potrebu da se lične postavke iznova prilagođavaju, dok je moguće prenijeti i eSIM podatke, što olakšava nastavak korišćenja postojeće mobilne usluge.

Prilagodite Galaksi tako da vam od početka bude poznat

Bilo da prelaze na Galaksi Z Fold8 Ultra, Z Fold8 ili Z Flip8, korisnici mogu da podese novi uređaj tako da im od samog početka bude poznat i jednostavan za korišćenje.

Osim prenosa podataka, mogu da prilagode važna podešavanja, kao što su pokreti prevlačenjem i raspored na početnom ekranu, u skladu sa načinom na koji koriste telefon. Uz Gud Lok, aplikaciju za prilagođavanje korisničkog interfejsa, moguće je dodatno urediti početni ekran, način prebacivanja između aplikacija i još mnogo toga, što korisnicima pruža veću slobodu da Galaksi koriste na način koji im najviše odgovara.

Korisnicima koji prelaze sa iOS uređaja na Galaksi, ove mogućnosti pomažu da zadrže poznat način kretanja kroz meni i organizovanja sadržaja sa prethodnog telefona, pa je privikavanje na novo okruženje jednostavnije. Tako novi Galaksi od samog početka mogu da koriste prirodnije i uz manje promjena u svojim svakodnevnim navikama.

Nastavite jednostavno da dijelite sadržaj i nakon prelaska

Promjena pametnog telefona ne znači da će i svi ljudi oko vas promijeniti svoj uređaj.

Prijatelji, članovi porodice i kolege mogu nastaviti da koriste različite uređaje, zbog čega je jednostavno dijeljenje sadržaja između različitih platformi važno i dugo nakon što je podešavanje novog telefona završeno. Uređaji sa One UI 9 i One UI 8.5 donose unaprijeđeno iskustvo dijeljenja sadržaja između različitih uređaja putem funkcije Kvik Šer. Zahvaljujući kompatibilnosti sa funkcijom ErDrop, Kvik Šer dodatno pojednostavljuje razmjenu datoteka između Galaksi i iOS uređaja.

Kvik Šer Samsung

Izbor novog pametnog telefona trebalo bi prije svega da zavisi od iskustva koje korisnik želi da dobije. Pojednostavljivanjem prvih koraka pri prelasku na novi uređaj, proširenjem vrste podataka koji mogu da se prenesu i lakšim dijeljenjem sadržaja nakon toga, Samsung uklanja još više praktičnih prepreka između različitih ekosistema pametnih telefona.

Rezultat je jednostavniji prelazak na Galaksi, uz mogućnost da sa sobom prenesete još više sadržaja i podešavanja koji su vam važni.