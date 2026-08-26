Instagram dobija funkciju koja automatski skraćuje snimke za rilse

Funkcija pod nazivom „Frst Draft“(First Draft) može automatski ukloniti tišinu i pauze iz snimaka, omogućavajući da najveći dio vremena provedenog na uređivanju bude posvećen kreativnim odlukama, umjesto sređivanju video-zapisa.

Za korišćenje nove funkcije, Instagram kaže da je potrebno samo odabrati snimke iz „Rils“ galerije i dodirnuti „Frst Draft“. Funkcija zatim analizira snimke, prikladno ih skraćuje i postavlja ih na vremensku liniju na kojoj ih možete pregledati. Nakon toga ih je moguće dodatno uređivati u aplikaciji ili ih direktno objaviti na svom fidu ili „Storiju“. Meta kaže da ćete „Frst Draft“ moći koristiti i odmah nakon što snimite novi materijal na Instagramu.

Meta je u aprilu 2025. godine predstavila „Edits“, samostalnu aplikaciju za uređivanje videa, s različitim funkcijama za uređivanje koje pokreće vještačka inteligencija, a koje su trebale olakšati izradu „Rilsa“. Vještačka inteligencija se uopšte ne pominje u objavi kompanije o funkciji „Frst Draft“, a razlog je, kako piše „Verdž“, to što ova funkcija ne koristi tu tehnologiju. To bi moglo biti zato što Meta tehnički klasifikuje „Frst Draft“ kao „mašinsko učenje“, a ne vještačku inteligenciju, ali to je i dalje primjetna promjena za Instagram.

U posljednje vrijeme aplikacija za dijeljenje fotografija i videa postala je mjesto za razne eksperimente s vještačkom inteligencijom, od Metine odluke da uvede „Meta Ej-Aj“ u Instagram poruke do funkcije koja omogućava da zatražite od Instagrama da umjesto vas uređuje vaše „Storije“. Nijedna od tih funkcija nije djelovala posebno neophodno za osnovno iskustvo objavljivanja sadržaja, zbog čega se korisnost funkcije „Frst Draft“ posebno ističe.

Meta kaže da će „Frst Draft“ prvo biti dostupan na iOS-u, ali još uvijek nije objavila kada će ova funkcija stići na Android, prenosi Kliks.