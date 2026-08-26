Pekar zakinuo 10 grama na hljebu, skupo ga koštalo

Pritužba kupca zbog manjka od deset grama hljeba koštala je jednog bavarskog pekara 15.000 evra, koliko je morao da uloži u novu opremu za mjerenje u svim svojim poslovnicama.

Slučaj iz Fafenhofena na Ilmu, gradića sjeverno od Minhena, privukao je pažnju njemačke javnosti, prenosi "Euronjuz".

Spor pokrenuo imejl

Pekar Matijas Brajtner decenijama prodaje polovine hljebova, ali problem je nastao kada mu se jedan kupac javio imejlom.

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U poruci je tvrdio da je kod kuće izmjerio polovinu vekne i utvrdio da je deset grama lakša od propisane polovine težine cijelog hljeba, prenosi "B92".

"Nekad dobiješ, nekad izgubiš. Sljedeći put će sigurno biti deset grama više", odgovorio mu je Brajtner.

Kupac se, međutim, nakon toga obratio nadležnim službama. Lokalna služba za metrologiju obavijestila je Brajtnera da više ne smije da prodaje polovine hljebova ukoliko ih prethodno ne izmjeri pred kupcem. Ova pravila zasnivaju se na njemačkoj Uredbi o pakovanju, kojom se sprovode evropski i nacionalni propisi.

Brajtner je objasnio da ne želi da prodaje unaprijed upakovane polovine, što znači da komade isječene prema želji kupca mora da meri na licu mjesta. Zbog toga je u sve svoje pekare morao da postavi nove vage, a ukupan trošak iznosio je oko 15.000 evra.

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Dodao je i da su neke druge pekare zbog ovog slučaja potpuno prestale da prodaju polovine hljebova jer se plaše sličnih pritužbi i inspekcijskih kontrola.

Njemački sudovi pod sve većim pritiskom

Slučaj pekare iz Bavarske dešava se u vrijeme kada njemački sudovi bilježe nagli porast broja sudskih postupaka. Neki zvaničnici smatraju da bi jedan od razloga mogla biti vještačka inteligencija, koja građanima olakšava sastavljanje opsežnih pravnih podnesaka.

Prema izvještajima listova "Tagesšau" i "Zidojče cajtung", Radni sud u Berlinu do avgusta je primio više od 16.000 tužbi.

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Toliki broj taj sud inače bilježi tokom cijele godine. Nadležni navode da je jedan od mogućih uzroka ovog porasta sve češća upotreba AI alata poput Čet Dži Piti-ja i Džeminija. Ti alati korisnicima omogućavaju da brzo sastave duge i složene pravne dokumente.

Ipak, ne postoje dokazi da je vještačka inteligencija korišćena u pritužbi protiv Brajtnerove pekare.