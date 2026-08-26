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Kolaps zbog dvije nesreće kod Banjaluke

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Autor:

Stevan Lulić
26.08.2026 17:05

Komentari:

1
Полиција Републике Српске
Foto: ATV

Od Banjaluke prema Trnu nastao je veliki kolaps nakon što su se desile dvije saobraćajne nezgode - jedna na brzom putu, druga na staroj cesti.

Do nesreće na brzom putu došlo je u blizini Trna, prije nadvožnjaka za Jablan.

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Kako javljaju vozači u grupama za razmjenu informacija o stanju na putevima, na ovom dijelu je kolaps.

Gužve su i na staroj cesti u mjestu Zalužani. Prema tvrdnjama vozača neko je probio rampu na pružnom prelazu.

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Tagovi :

nesreća

Saobraćajna nesreća

Banjaluka

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