Kolaps zbog dvije nesreće kod Banjaluke

Autor:Stevan Lulić
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Od Banjaluke prema Trnu nastao je veliki kolaps nakon što su se desile dvije saobraćajne nezgode - jedna na brzom putu, druga na staroj cesti.
Do nesreće na brzom putu došlo je u blizini Trna, prije nadvožnjaka za Jablan.
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Sumnja se da je Bartula vozio Ždralu kada je pucao na Pandurevića
Kako javljaju vozači u grupama za razmjenu informacija o stanju na putevima, na ovom dijelu je kolaps.
Gužve su i na staroj cesti u mjestu Zalužani. Prema tvrdnjama vozača neko je probio rampu na pružnom prelazu.
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