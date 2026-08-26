Kolaps zbog dvije nesreće kod Banjaluke

Od Banjaluke prema Trnu nastao je veliki kolaps nakon što su se desile dvije saobraćajne nezgode - jedna na brzom putu, druga na staroj cesti.

Do nesreće na brzom putu došlo je u blizini Trna, prije nadvožnjaka za Jablan.

Hronika Sumnja se da je Bartula vozio Ždralu kada je pucao na Pandurevića

Kako javljaju vozači u grupama za razmjenu informacija o stanju na putevima, na ovom dijelu je kolaps.

Gužve su i na staroj cesti u mjestu Zalužani. Prema tvrdnjama vozača neko je probio rampu na pružnom prelazu.