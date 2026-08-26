Uhapšen serijski pljačkaš: Varao bolesne i stare, znamo i ko je

Banjalučka policija je u akciji "Sjena" identifikovala i uhapsila P.I., osumnjičenog za niz prevara i pljački na području Banjaluke i Laktaša. Osumnjičeni je sproveden u OJT Banjaluka.

Kako ATV saznaje, riječ je Predragu Ivaniću koji je od početka godine izvršio 12 krivičnih djela. On je policiji dobro poznat po krađama, presuđivan je 2017., 2021., 2024. i 2025. godine. Policija mu sada na teret stavlja tri krivična djela "Prevara" i četiri krivična djela "Teška krađa".

Sprovođenje Predraga Ivanića ATV

"Lice P.I. sumnjiči se da je od tokom mjeseca avgusta tekuće godine na području Laktaša i Banjaluke, sa ciljem sticanja protivpravne imovinske koristi iskoristilo teško zdravstveno stanje, invaliditet i stariju životnu dob oštećenih lica koja je dovodilo u zabludu nudeći im usluge ili lažno prikazujući činjenice ili je koristeći njihovu nepažnju ulazilo u domove iz kojih je otuđivalo novac i druge vrijedne predmete. Materijalna šteta pričinjena izvršenjem navedenih krivičnih djela iznosi oko 10.000 KM", saopšteno je iz policije.

Na osnovu naredbi sudije Osnovnog suda u Banjaluci, a uz prethodnu saglasnost dežurnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka izvršen je pretres kuće i pomoćnih objkata, kao i putničkog vozila koje navedeno lice koristi kojom prilikom su pronađeni predmeti koji se mogu dovesti u vezu sa izvršenjem navedenih krivičnih djela.

Model varanja

Ivanić je uhapšen 18. avgusta zbog sumnje da je prevario bolesnog muškarca za 500 KM, da bi nakon toga iskoristio njegovo zdravstveno stanje ušao mu u kuću i ukrao još 3.000 KM.

Hronika Bolesnog čovjeka prevario za drva, a potom mu iz kuće ukrao 3.000 KM!?

Poslije hapšenja i kriminalističke obrade pušten je na slobodu, da bi 24 sata kasnije ponovo završio iza rešetaka zbog narušavanja javnog reda i mira.

On je sa bolesnim muškarcem dogovorio prodaju i isporuku drva, što mu je naplatio 500 KM, a drva nije isporučio. Dan kasnije je iskoristio teško zdravstveno stanje oštećenog, te mu ušao u kuću u kojoj je pronašao i ukrao oko 3.000 KM.

Nekoliko sati nakon toga policija ga hapsi zbog narušavanja javnog reda i mira nepristojnim ponašanjem zbog čega mu je uručen prekršajni nalog, a zbog krivičnih djela prevare i pljačke protiv njega je dostavljen izvještaj OJT Banjaluka.