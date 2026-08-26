Uhapšen zbog krađe 250 metara bakarnog kabla

Policija je u Banjaluci uhapsila Ž.M. zbog sumnje da je iz garaže javne institucije ukrao oko 250 metara bakarnog kabla.

Nadležnoj policijskoj stanici juče oko 19,50 časova prijavljeno je da nepoznato muško lice otuđuje bakarne kablove iz garaže javne institucije u Banjaluci.

Policijski službenici su odmah izašli na lice mjesta gdje su zatekli lice Ž.M. koje je lišeno slobode.

Izvršenim uviđajem utvrđeno je da je otuđeno oko 250 metara bakarnog kabla, koji je pronađen i vraćen vlasniku.

O svemu navedenom obaviješten je dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, saopšteno je iz PU Banjaluka.