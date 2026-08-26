Nastavak istrage u predmetu Donja Jablanica: Policija izuzima dokumentaciju firmi iz nekoliko kantona

Po naredbama Posebnog od‌jela Vrhovnog suda FBiH, a pod nadzorom postupajućeg federalnog tužioca Posebnog od‌jela Federalnog tužilaštva FBiH, policijski službenici Federalne uprave policije nastavljaju s provođenjem intenzivnih istražnih aktivnosti u predmetu "Donja Jablanica".

"U okviru navedenih aktivnosti, policijski službenici provode mjere i radnje iz svoje nadležnosti na području četiri kantona – Hercegovačko-neretvanskog, Zeničko-dobojskog, Tuzlanskog i Kantona Sarajevo", saopšteno je iz FUP-a.

Iz FUP-a su dodali da u aktivnostima na terenu učestvuje veći broj policijskih službenika.

"Na lokacijama na kojima posluje devet privrednih subjekata u toku je izuzimanje dokumentacije obuhvaćene naredbama Suda, s ciljem daljeg prikupljanja materijalnih dokaza u ovom predmetu", dodaje se u saopštenju.