Nastavak istrage u predmetu Donja Jablanica: Policija izuzima dokumentaciju firmi iz nekoliko kantona

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Po naredbama Posebnog odjela Vrhovnog suda FBiH, a pod nadzorom postupajućeg federalnog tužioca Posebnog odjela Federalnog tužilaštva FBiH, policijski službenici Federalne uprave policije nastavljaju s provođenjem intenzivnih istražnih aktivnosti u predmetu "Donja Jablanica".
"U okviru navedenih aktivnosti, policijski službenici provode mjere i radnje iz svoje nadležnosti na području četiri kantona – Hercegovačko-neretvanskog, Zeničko-dobojskog, Tuzlanskog i Kantona Sarajevo", saopšteno je iz FUP-a.
Iz FUP-a su dodali da u aktivnostima na terenu učestvuje veći broj policijskih službenika.
"Na lokacijama na kojima posluje devet privrednih subjekata u toku je izuzimanje dokumentacije obuhvaćene naredbama Suda, s ciljem daljeg prikupljanja materijalnih dokaza u ovom predmetu", dodaje se u saopštenju.
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