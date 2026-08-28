Muškarac povrijeđen u požaru u Stanarima

Muškarac R.G. iz Stanara povrijeđen je u požaru koji je juče izbio na njegovoj njivi.

Nakon požara R.G. je pružena ljekarska pomoć u bolnici ”Sveti apostol Luka” u Doboju. Uzrok požara se istražuje.

”PS Stanarni juče je prijavljeno da je došlo do požara niskog rastinja na parceli vlasništvo R.G. koji je tom prilikom zadobio tjelesne povrede”, saopštila je PU Doboj.

Požar su lokalizovali pripadnici Teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Stanari.

”Uviđaj će izvršiti policijski službenici PS Stanari zajedno sa inspektorom za eksplozivne materije i poslove zaštite od požara PU Doboj”, navode u policiji.