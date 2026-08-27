Savo Minić zapalio svijeće za pokoj duše generalu Mladiću

Minić je rekao da je danas razgovarao sa porodicom Ratka Mladića i da je njegovom sinu Darku rekao da mu je žao što nisu uspjeli napori da general posljednje dane okonča dostojanstveno budući da je njegovo zdravstveno stanje bilo katastrofalno.

"Sve nas je ovo vratilo u dane kada je Haški tribunal hapsio Srbe gdje god stigne. Ako uzmemo u obzir godine na koje su presuđeni, a onda vidimo pripadnike drugih naroda, shvatimo koliko je to bilo jednostrano i koliko je to bila jedna velika nepravda", rekao je Minić novinarima.

Ukazao je i da Srbi dolaze u situaciju da se protiv njih podnose krivične prijave jer ne smiju reći šta osjećaju, što su nametnuli međunarodni zlotvori, ocijenivši da će neko iskoristiti da bilo kog Srbina procesuira.

Minić je istakao se se srpski narod treba okupiti, biti jedinstven i poslati poruke zajedništva i biti još jači i ponosniji da bi opstali.

"Poruke koje dobijam i od svojih saboraca, od ljudi u Republici Srpskoj su poruke koje govore o pravom stanju duha i onom što mi u ovom momentu nećemo reći, ali što osjećamo i srcem i dušom", rekao je Minić.

Dodao je da je žalosno i što se i danas iz Federacije čuju poruke mržnje.

Zajedno sa Miniće svijeće za pokoj duše generala Mladića zapalili su predsjednik Milorad Dodik, ministar rada i boračko-invalidske zaštite Radan Ostojić i ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir i predsjednik BORS-a Milovan Gagić.