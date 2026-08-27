Autor:ATV redakcija
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Predsjednik Milorad Dodik izjavio je da je Petar Kočić bio glas srpskog krajiškog čovjeka i da njegova riječ i danas živi u Krajini i Republici Srpskoj.
"Petar Kočić je bio mnogo više od književnika. Bio je glas srpskog krajiškog čovjeka i narodni tribun koji je razumio njegove muke, branio njegovo dostojanstvo i borio se za njegovu slobodu", naveo je Dodik na Iksu.
Napomenuo je da je večeras u Banjaluci otvoren 61. Kočićev zbor, posvećen velikom srpskom književniku i narodnom tribunu Petru Kočiću.
Otvaranju su prisustvovali Dodik, premijer Savo Minić, ministar unutrapnjih poslova Željko Budimir, ministar prosvjete i kulture Borivoj Golubović.
Petar Kočić je bio mnogo više od književnika. Bio je glas srpskog krajiškog čovjeka i narodni tribun koji je razumio njegove muke, branio njegovo dostojanstvo i borio se za njegovu slobodu. Kočićeva riječ i danas živi u Krajini i Republici Srpskoj.— Milorad Dodik (@MiloradDodik) August 27, 2026
Večeras je u Banjaluci otvoren 61.… pic.twitter.com/kgiIhIjvV9
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