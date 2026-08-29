Skupocjeni mercedes u potpunosti izgorio, drugi automobil oštećen

U Vogošći je došlo do požara na skupocjenom automobilu marke Mercedes, koji je pretrpio veliku materijalnu štetu.

Požar se dogodio u ulici Akifa efendije Biserovića, a prema informacijama s terena, vatra je zahvatila Mercedes, dok je tom prilikom oštećeno i drugo vozilo koje se nalazilo u neposrednoj blizini, piše Crna-Hronika.

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Na mjesto događaja izašli su pripadnici Profesionalne vatrogasne brigade KS, koji su požar lokalizovali i spriječili njegovo dalje širenje.

O događaju je obaviještena Policijska uprava Vogošća, a policijski službenici osigurali su mjesto događaja.

Obaviješten je i dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva KS, dok će uviđaj obaviti pripadnici Uprave policije MUP-a KS uz učešće ovlaštenog sudskog vještaka protivpožarne zaštite.

Policija i nadležni inspektori utvrđuju okolnosti pod kojima je došlo do požara, kao i njegov tačan uzrok.

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Više informacija trebalo bi biti poznato nakon završenog uviđaja i potrebnih vještačenja.