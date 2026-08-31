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Benzema napustio Al Hilal nakon šest mjeseci

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Autor:

ATV redakcija
31.08.2026 22:22

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Бензема напустио Ал Хилал након шест мјесеци
Foto: Tanjug/AP/Manu Fernandez

Karim Benzema je napustio Al Hilal nakon samo šest mjeseci igre. Njegova budućnost je za sada neizvjesna, a prema pisanju medija na stolu su tri opcije, Saudijska Arabija, Amerika ili penzija.

Kako pišu svjetski mediji, Benzema razmatra ostanak u Saudijskoj Arabiji. To bi moglo značiti povratak u Al-Itihad za koji je igrao prije pola godine ili prelazak u Al-Šabab.

Fabricio Romano izvještava da Benzema za sada isključuje mogućnost povratka u evropski fudbal. To umanjuje šanse za prelazak u Lion, klub koji je u posljednje vrijeme u velikoj mjeri povezivan sa njim.

Druga opcija je odlazak u SAD gdje su završili brojni velikani evropskog fudbala.

Marca piše da ni penzionisanje nije u potpunosti isključeno, ali Francuz je još uvijek spreman da igra.

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Tagovi :

Karim Benzema

Al Hilal

Saudijska Arabija

Fudbal

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