Benzema napustio Al Hilal nakon šest mjeseci

Autor:ATV redakcija
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Karim Benzema je napustio Al Hilal nakon samo šest mjeseci igre. Njegova budućnost je za sada neizvjesna, a prema pisanju medija na stolu su tri opcije, Saudijska Arabija, Amerika ili penzija.
Kako pišu svjetski mediji, Benzema razmatra ostanak u Saudijskoj Arabiji. To bi moglo značiti povratak u Al-Itihad za koji je igrao prije pola godine ili prelazak u Al-Šabab.
Fabricio Romano izvještava da Benzema za sada isključuje mogućnost povratka u evropski fudbal. To umanjuje šanse za prelazak u Lion, klub koji je u posljednje vrijeme u velikoj mjeri povezivan sa njim.
Druga opcija je odlazak u SAD gdje su završili brojni velikani evropskog fudbala.
Marca piše da ni penzionisanje nije u potpunosti isključeno, ali Francuz je još uvijek spreman da igra.
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