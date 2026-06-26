Toplotni talas hara Evropom: Njemački asfalt deformisan, u Francuskoj preminula beba u autu

Autor:ATV redakcija
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Čak 23 evropske zemlje na udaru su takozvanog Omega bloka, krivca za toplotni talas koji hara Evropom.
Bolnice u Francuskoj su prepune pacijenata, a zabilježeno je četiri puta više srčanih zastoja nego što je uobičajeno za ova doba godine.
U Marseju je preminula osamnaestomesečna beba nakon što je pronađena u pregrijanom automobilu.
Njemački meteorolozi najavljuju da bi tokom vikenda u pojedinim dijelovima zemlje temperature mogle da pređu i 41 stepen.
Njemačka meteorološka služba upozorava da su mogući novi junski, pa čak i istorijski temperaturni rekordi.
Najteže je pogođena Španija, gde je zabeleženo više od 200 smrtnih slučajeva povezanih sa ekstremnim vrućinama, a oboreni su i istorijski junski temperaturni rekordi u više evropskih zemalja.
Italija je zbog opasnosti od ekstremnih vrućina proglasila crvenu uzbunu u 17 gradova, a meteorolozi najavljuju dalji rast temperatura pod uticajem afričkog anticiklona.
Ekstremne vrućine zahvatile su i Holandiju, gde je oboren temperaturni rekord za 24. jun, dok su dijelovi Velike Britanije bili pogođeni kombinacijom visokih temperatura, tropskih noći i snažnog nevremena.
Ekstremne vrućine već su izazvale poremećaje u saobraćaju i javnom životu – zbog oštećenja kolovoza zatvoreni su dijelovi auto-puteva A2 i A10, dok policija upozorava vozače na mogućnost novih deformacija asfalta usljed visokih temperatura.
U pokrajini Tiringiji prvi put je na putevima angažovana zimska služba koja vodom hladi asfalt kako bi spriječila njegova oštećenja.
Zbog vremenskih uslova otkazani su brojni sportski događaji, a njemačke železnice su omogućile putnicima besplatno otkazivanje karata.
Vrelina ne pogađa samo građane, već potencijalno cijelu ekonomiju. Procjenjuje se da bi u naredne četiri godine Njemačka mogla da izgubi 120 milijardi evra, zbog pada produktivnosti. Zato se traži promjena zakona koji bi omogućili ugradnju klima u fasade i dodatnu zaštitu za radnike i u zatvorenom i na otvorenom.
Francusko Ministarstvo zdravlja saopštilo je da je zabrinuto zbog porasta broja smrtnih slučajeva u kućnim uslovima širom zemlje, dok toplotni talas i dalje pogađa oko dve trećine teritorije Francuske. Broj poginulih u utapanjima od početka toplotnog talasa porastao je na 55.
Osamnaestomesečna beba preminula je nakon što je pronađena u stanju hipertermije u automobilu na parkingu Medicinskog univerzitetskog kampusa u Marseju.
Prema saopštenju policije, roditelj je zaboravio dijete u automobilu kada je otišao na posao na univerzitetskom kampusu.
Francuski klimatolog Kristof Kasu upozorio je da bi prag od 50 stepeni Celzijusa mogao da bude dostignut u Evropi u narednom periodu, navodeći da više nije pitanje da li je takav scenario moguć, već kada će se dogoditi.
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