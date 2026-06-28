U Srpskoj rođeno 13 beba

Autor:ATV redakcija
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U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 13 beba, osam djevojčica i pet dječaka, rečeno je Srni u porodilištima. Sedam beba rođeno je u Gradišci, dvije u Banjaluci, a po jedna beba u Prijedoru, Istočnom Sarajevu, Doboju i Trebinju.
U Gradišci je rođeno pet djevojčica i dva dječaka, u Banjaluci djevojčica i dječak, u Prijedoru i Istočnom Sarajevu po jedna djevojčica, a u Doboju i Trebinju po jedan dječak.
Poroda nije bilo u Zvorniku, Foči, Bijeljini i Nevesinju.
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