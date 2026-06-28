Meteorolozi upozoravaju: U Srpskoj će biti još toplije, evo kada se očekuje preko 40!

Sunčano i vruće biće i danas u Republici Srpskoj i FBiH, uz maksimalnu temperaturu vazduha do 39 stepeni Celzijusovih.

U drugom dijelu dana od jugozapada ka istoku i jugu uslijediće slabije naoblačenje, ali će se zadržati uglavnom suvo vrijeme.

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Jutarnja temperatura vazduha od 17 do 21, na jugu do 25, u višim predjelima od 14, a dnevna od 34 do 39, u višim predjelima od 29 stepeni Celzijusovih.

"Početkom sljedeće sedmice, konkretno sutra i prekosutra očekuju se visoke temperature koje će dosezati do čak 42 stepena", navela je meteorolog Milica Đorđević za RTRS.

Savjetuje se smanjenje fizičkih aktivnosti i izbjegavanje izlaganja suncu

Očekivana biometeorološka situacija će nepovoljno uticati na većinu hronično oboljelih i osjetljivih osoba.

Savjetuje se oprez, pridržavanje savjeta ljekara, smanjenje fizičkih aktivnosti i izbjegavanje izlaganja suncu u periodu od 11 do 16 časova.