Не излазите ако нема потребе; Топлотни талас у Српској, најављена веома висока температура

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Топлотни талас задржаће се и данас у Републици Српској и Федерацији БиХ, гдје ће бити сунчано и вруће са температуром до 39 степени Целзијусових.

У другом дијелу дана од југозапада ка истоку и југу доћи ће до слабог развоја облачности, али ће се задржати углавном суво вријеме, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода. Максимална температура ваздуха од 34 до 39, у вишим предјелима од 29 степени Целзијусових. Дуваће слаб до умјерен вјетар источни и сјевероисточни, у Херцеговини јужних смјерова.

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