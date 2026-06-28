Logo

Не излазите ако нема потребе; Топлотни талас у Српској, најављена веома висока температура

Аутор:

АТВ редакција
28.06.2026 08:52

Коментари:

0
Не излазите ако нема потребе; Топлотни талас у Српској, најављена веома висока температура
Фото: Pexels

Топлотни талас задржаће се и данас у Републици Српској и Федерацији БиХ, гдје ће бити сунчано и вруће са температуром до 39 степени Целзијусових.

У другом дијелу дана од југозапада ка истоку и југу доћи ће до слабог развоја облачности, али ће се задржати углавном суво вријеме, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

Максимална температура ваздуха од 34 до 39, у вишим предјелима од 29 степени Целзијусових.

Дуваће слаб до умјерен вјетар источни и сјевероисточни, у Херцеговини јужних смјерова.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

врућина

високе температуре ваздуха

Временска прогноза

Коментари (0)

Прочитајте више

Човек хода међу рушевинама зграде која се срушила у земљотресима претходног дана у Ла Гваири, Венецуела, у четвртак, 25. јуна 2026.

Фудбал

Трагедија! Фудбалеру у земљотресу погинули супруга и двоје дјеце, данима их тражио испод рушевина

4 ч

0
Ротација полиције Републике Српске

Србија

Драма у Гучи: Цурио амонијак из хладњаче, МУП послао хитно упозорење грађанима

4 ч

0
Ово су неки од најважнијих историјских догађаја који су се десили на Видовдан

Друштво

Ово су неки од најважнијих историјских догађаја који су се десили на Видовдан

4 ч

0
Познати сви парови шеснаестине финала СП у фудбалу, објављени и термини утакмица

Фудбал

Познати сви парови шеснаестине финала СП у фудбалу, објављени и термини утакмица

5 ч

0

Више из рубрике

Беба

Друштво

У Српској рођено 13 беба

4 ч

0
Ово су неки од најважнијих историјских догађаја који су се десили на Видовдан

Друштво

Ово су неки од најважнијих историјских догађаја који су се десили на Видовдан

4 ч

0
Цар Лазар Хребељановић Видовдан Косово

Друштво

Данас славимо Видовдан: Празник посвећен кнезу Лазару и свим светим мученицима српским

5 ч

0
Бардача језеро исушивање

Друштво

Лоша приватизација уништила Бардачу: Некада заштићено, годинама приватно подручје

17 ч

1

  • Најновије

13

14

Кеба скрхан болом, цијела породица Којић пролази кроз тешке дане

13

12

Полиција ухапсила мушкарца: Осумњичен да је напао суграђанина пред дјецом

12

53

Један од најбољих играча Шведске због повреде завршио Свјетско првенство!

12

53

Чудо у Венецуели: Четири дана послије разорних земљотреса дјечак спасен из рушевина

12

40

На Пасуљанским ливадама гађање из ратне технике, присуствујu званичници Српске

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима