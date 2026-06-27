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Đoković: Navijam za Hrvatsku i BiH na Mundijalu

Autor:

ATV redakcija
27.06.2026 20:08

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Новак Ђоковић
Foto: Tanjug/AP Photo/Asanka Brendon Ratnayake

Najbolji srpski teniser Novak Đoković je otkrio za koje reprezentacije navija na Svjetskom prvenstvu u fudbalu.

Novak Đoković i ovog ljeta juri trofej na Vimbldonu, a zanimljivo je da se njegov pohod na pehar ponovo poklapa sa održavanjem Svjetskog prvenstva u fudbalu.

Ljubitelji tenisa već su primijetili zanimljivu podudarnost - na prethodna tri Mundijala srpski as je osvajao titulu u Londonu, pa se mnogi nadaju da bi tradicija mogla da bude nastavljena.

Đoković, poznat kao veliki zaljubljenik u sport, pažljivo prati i dešavanja na fudbalskim terenima. Na konferenciji za medije govorio je o neobičnoj atmosferi na Centralnom terenu tokom prethodnih šampionata, kada su navijači istovremeno pratili njegov meč i utakmice svojih reprezentacija.

- Dešavalo se da budem posljednji na rasporedu na Centralnom terenu, a da u isto vrijeme igra Engleska. Bilo je zanimljivo doživjeti to na terenu. Bilo je bučno, osjećala se posebna atmosfera. Videlo se da ljudi istovremeno prate moj meč i reprezentaciju svoje zemlje. To je normalno. Sada vlada fudbalska groznica tokom ovih četiri do šest nedjelja - rekao je Đoković.

Srpski teniser ističe da i sam uživa u fudbalu, ali priznaje da nije idealno kada publika pažnju dijeli između tenisa i najvažnije sporedne stvari na svijetu.

- I mi smo dio toga. Volim fudbal i pratim sve što se dešava. Naravno, lepše je kada utakmice gledate ispred televizora nego kada igrate, pa nisu svi potpuno fokusirani na vaš meč. Ali to je u redu. Tako je kako je - rekao je on.

U nastavku razgovora sa srpskim novinarima otkrio je za koje reprezentacije navija, ali i koga vidi kao budućeg šampiona svijeta.

- Naravno, za Bosnu i Hercegovinu i Hrvatsku. Uvijek podržavam reprezentacije sa Balkana i iz regiona. Francuska igra fantastično. To su reprezentacije koje su zaista impresivne. Mislim da će Portugal osvojiti Svjetsko prvenstvo - zaključio je Đoković.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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Tagovi :

Novak Đoković

Svjetsko prvenstvo 2026

Fudbalska reprezentacija BiH

Hrvatska

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