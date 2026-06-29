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Тијело бебе пронађено у кеси: Ужасан призор у предграђу Париза

29.06.2026 18:34

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Полиција, Француска
Фото: Pexels

Беживотно тијело новорођенчета пронађено је у парку Бержер у предграђу Париза, Бобињију, саопштено је из полиције.

Свједоци су видјели како неко оставља у парку крваву кесу, након чега су позвали полицију која је у кеси пронашла тијело бебе, сазнаје телевизија БФМ из полицијских извора.

Марина Живковић

Сцена

Убијен је на наступу: Српска пјевачица свједочила хорору

Према извору из правосуђа, покренута је истрага о убиству малољетника и скривању тијела.

(Телеграф.рс)

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Тагови :

Француска

Париз

пронађено тијело

пронађено тијело бебе

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