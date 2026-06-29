Тијело бебе пронађено у кеси: Ужасан призор у предграђу Париза

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Беживотно тијело новорођенчета пронађено је у парку Бержер у предграђу Париза, Бобињију, саопштено је из полиције.
Свједоци су видјели како неко оставља у парку крваву кесу, након чега су позвали полицију која је у кеси пронашла тијело бебе, сазнаје телевизија БФМ из полицијских извора.
Сцена
Убијен је на наступу: Српска пјевачица свједочила хорору
Према извору из правосуђа, покренута је истрага о убиству малољетника и скривању тијела.
(Телеграф.рс)
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