Logo

Драма у Нигерији: Отети ученици док су полагали испите

Аутор:

АТВ редакција
29.06.2026 16:22

Коментари:

0
Полиција, Нигерија
Фото: Stephane Hurbe/Pexels

Наоружани људи упали су у школу на сјевероистоку Нигерије и отели ученике док су полагали испите, саопштено је из полиције.

"Нападачи су спорадично пуцали током напада на средњу школу у граду Ласа", рекао је полицијски портпарол Нахум Кенет Дасо.

Он је додао да војска, полиција и друге службе претражују оближње шуме у потрази за ученицима који су полагали националне испите.

Тест обично полажу ученици узраста 16 и 17 година.

Званичници и даље покушавају да утврде колико је ученика нестало након напада који је почео око 9.00 часова по локалном времену.

Риба зец

Свијет

Направила ми је велику рупу на нози: Риба зец ујела жену

Борно је епицентар исламистичке побуне у којој и криминалне групе отимају људе ради наплате откупнине.

Нигерија се бори са безбједносним кризама које се протежу од побуне џихадиста на сјевероистоку, до сјеверозапада земље, гд‌је тешко наоружане банде врше масовне отмице ради наплате откупнине, преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Нигерија

Отмица

студенти

ученици

Коментари (0)

Више из рубрике

Риба зец

Свијет

Направила ми је велику рупу на нози: Риба зец ујела жену

4 ч

0
Старија жена умотана у живописни шал сjеди на плажи гледајући у океан.

Свијет

Жена на +40 заспала поред базена: Задобила тешке опекотине, љекари јој се боре за живот

4 ч

0
Петоро мртвих у пуцњави у Штадеу

Свијет

Установа за малољетнике мјесто масакра: Нови детаљи пуцњаве у Штадеу

5 ч

0
Пуцњава у Штадеу, петоро мртвих

Свијет

Ново хапшење након убиства пет људи у Њемачкој

5 ч

0

  • Најновије

20

37

У Венецуели регистровано 500 накнадних земљотреса након два разорна

20

30

Циљ Бећировићевог насиља у Предсједништву је отимање српског националног насљеђа

20

21

Мелина открила зашто више не долази у БиХ

20

05

Грађани се купају на властиту одговорност: На Врбасу безбједне само три плаже

20

04

Прелазио мост, па пао са висине од 8 метара: Мушкарац задобио тешке повреде

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима