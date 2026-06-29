Драма у Нигерији: Отети ученици док су полагали испите

Аутор:АТВ редакција
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Наоружани људи упали су у школу на сјевероистоку Нигерије и отели ученике док су полагали испите, саопштено је из полиције.
"Нападачи су спорадично пуцали током напада на средњу школу у граду Ласа", рекао је полицијски портпарол Нахум Кенет Дасо.
Он је додао да војска, полиција и друге службе претражују оближње шуме у потрази за ученицима који су полагали националне испите.
Тест обично полажу ученици узраста 16 и 17 година.
Званичници и даље покушавају да утврде колико је ученика нестало након напада који је почео око 9.00 часова по локалном времену.
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Борно је епицентар исламистичке побуне у којој и криминалне групе отимају људе ради наплате откупнине.
Нигерија се бори са безбједносним кризама које се протежу од побуне џихадиста на сјевероистоку, до сјеверозапада земље, гдје тешко наоружане банде врше масовне отмице ради наплате откупнине, преноси Срна.
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