Жена на +40 заспала поред базена: Задобила тешке опекотине, љекари јој се боре за живот

Аутор:АТВ редакција
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Једно наизглед безбрижно и опуштајуће сунчање поред базена било је кобно по 82-годишњу Бети Лу Самер из Аризорен. Наиме она је заспала на температури вишој од 40 степени Целзијуса и задобила опекотине опасне по живот. Чланови њене породице су изнијели потресне детаље ове незгоде како би упозорили на опасности топлотног удара и излагања сунцу.
Старија жена из Сједињених Америчких Држава бори се за живот са тешким опекотинама и отказивањем органа након што је провела само сат времена спавајући на сунцу. Почетком јуна, 82-годишња Бети Лу Самер отишла је на базен у свом насељу у Сан Тан Велију, недалеко од Финикса у Аризони, како би се сунчала. Сјела је на металну столицу и под јаким сунцем заспала, не слутећи да ће се опуштајуће поподне претворити у праву ноћну мору, преноси ЛАДБибле.
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Љета у јужној Аризони позната су по екстремно високим температурама, а на дан несреће температура је премашила 40 степени Целзијуса, стварајући изузетно опасне услове за боравак на отвореном без одговарајуће заштите и опреза.
Након отприлике сат времена, други посјетиоци базена примјетили су да Бети Лу не реагује и да нешто није у реду. Одмах су позвали Хитну помоћ, а док су чекали долазак љекара, покушали су да јој помогну. Прекрили су је мокрим пешкирима како би јој снизили тјелесну температуру и премјестили је у хлад.
Њена ћерка Мишел Габерт, која је по струци докторка, касније је објаснила шта се догодило.
„Отишла је да се сунча, легла је, заспала, само је задријемала, а онда је престала да реагује када су је дозивали“, испричала је Габерт.
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Када су доктори стигли, Бети Лу је хитно превезена у оближњу болницу, гдје је њено стање оцијењено као критично. Недавно пензионисана 82-годишњакиња претрпјела је тежак топлотни удар, отказивање више органа и озбиљне опекотине које су захватиле око 30 одсто њеног тијела.
„Имала је опекотине по цијелом тијелу, пуне пликова“, рекла је њена ћерка. Додала је да је мајка морала да буде интубирана.
„Доживјела је хиповолемијски шок, а бубрези су почели да јој отказују, што је једна од посљедица топлотног удара“, преноси Вечерњи лист.
Доктори су је одмах прикључили на респиратор и дијализу како би пружили подршку органима који су били пред потпуним отказивањем.
Међутим, њене повреде нису изазвали само сунчеви зраци. Врела метална столица на којој је спавала додатно је погоршала стање, буквално јој спаливши кожу на мјестима која су била у контакту с металом.
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„Врх малог прста који је додиривао металну столицу потпуно је нестао. Цијели врх прста је изгорио. Сваки дио тијела који је додирнуо метал на столици био је потпуно спаљен“, испричала је Габерт.
У једном од интервјуа описала је тежину повреда рекавши да је „цијели предњи дио њеног тијела, све до мишића и костију, изгорио“.
Од тада је Бети Лу прошла кроз бројне операције уклањања мртвог и оштећеног ткива, а доктори се и даље боре за њен живот.
Случај Бети Лу Самер показује колико су старије особе подложније ризику на високим температурама. Како старимо, организам све теже регулише тјелесну температуру и знојење, због чега постаје осјетљивији на екстремне врућине. Додатни фактори ризика су хроничне болести и лијекови који могу да ослабе способност организма да се избори са високим температурама.
Њена породица нада се да ће ова прича послужити као озбиљно упозорење свима о важности адекватне заштите приликом боравка на отвореном, али и као подсјетник на смртоносне опасности опекотина од сунца и топлотног удара, који могу наступити изненада и без јасних раних симптома.
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Бети Лу се тренутно опоравља од тешких повреда, а очекује се да ће у болници, на одјељењу за опекотине, остати најмање још мјесец дана. Пред њом су нове операције, укључујући трансплантацију коже, као и дуготрајна рехабилитација.
Њена породица је у међувремену покренула ГоФундМе кампању како би прикупила средства за покривање огромних медицинских трошкова и помогла јој на путу опоравка. Њихова највећа жеља је да њена борба спријечи да неко други доживи сличну судбину.
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