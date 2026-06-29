Otac kažnjen jer nije plaćao alimentaciju: Evo koliko novca mora da isplati

Autor:ATV redakcija
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Otac (49) iz Čačka koji nije plaćao zakonski propisanu alimentaciju za sina dobio je kaznu od četiri mjeseca zatvora.
On će kaznu izvršiti u prostorijama u kojima stanuje uz primjenu elektronskog nadzora, s tim što ne smije napuštati prostorije u kojima stanuje osim u slučajevima propisanim zakonom koji uređuje izvršenje krivičnih sankcija.
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- M. C. je osuđen zato što u periodu od 01. novembra 2024. do 16. oktobra 2025. godine, u Čačku, u uračunljivom stanju, sa direktnim umišljajem, svjestan zabranjenosti svoje radnje, nije davao izdržavanje za lice koje je po zakonu dužan da izdržava, a ta dužnost je utvrđena pravnosnažnom i izvršnom presudom Osnovnog suda u Čačku, a kojom je obavezan da na ime doprinosa za izdržavanje svog sina, mjesečno plaća iznos od 15.000,00 dinara, na koji način nije dao ukupan iznos od 180.000,00 dinara - navodi se u presudi u koju je agencija RINA imala uvid.
Takođe, okrivljeni se obavezuje da sudu na ime paušala plati iznos od 5.000,00 dinara u roku od 15 dana po pravnosnažnosti presude, kao i da svom sinu, na ime troškova krivičnog postupka plati ukupan iznos od 70.000,00 dinara, u roku od 15 dana, po pravnosnažnosti presude, pod prijetnjom izvršenja.
(Telegraf.rs)
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