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Tramp najaio podršku Netanjahuu na izborima

Autor:

ATV redakcija
18.06.2026 17:47

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Трамп најаио подршку Нетанјахуу на изборима
Foto: Tanjug/AP/Alex Brandon

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da će vjerovatno podržati izraelskog premijera Benjamina Netanjahua na predstojećim opštim izborima u Izraelu.

"Moraću da pogledam ko se kandiduje, ali mi se Bibi /Netanjahu/ veoma sviđa. Najverovatnije ću ga podržati", rekao je Tramp izraelskoj televiziji KAN.

Američki predsjednik je dodao da, prema njegovom mišljenju, Netanjahu radi veoma dobar posao.

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"Mora da bude malo racionalniji", dodao je Tramp.

Prema zakonu, opšti izbori u Izraelu moraju da se održe ove godine najkasnije 27. oktobra.

(SRNA)

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Donald Tramp

Benjamin Netanjahu

Amerika

Izrael

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