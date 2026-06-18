Tramp najaio podršku Netanjahuu na izborima

Autor:ATV redakcija
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Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da će vjerovatno podržati izraelskog premijera Benjamina Netanjahua na predstojećim opštim izborima u Izraelu.
"Moraću da pogledam ko se kandiduje, ali mi se Bibi /Netanjahu/ veoma sviđa. Najverovatnije ću ga podržati", rekao je Tramp izraelskoj televiziji KAN.
Američki predsjednik je dodao da, prema njegovom mišljenju, Netanjahu radi veoma dobar posao.
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"Mora da bude malo racionalniji", dodao je Tramp.
Prema zakonu, opšti izbori u Izraelu moraju da se održe ove godine najkasnije 27. oktobra.
(SRNA)
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