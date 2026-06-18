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Руски хирурзи се увјерили у квалитет здравствених услуга фочанске болнице

Аутор:

АТВ редакција
18.06.2026 18:06

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Руски хирурзи у Фочи
Фото: Радио Фоча

Степен стручности и опремљености Универзитетске болнице Фоча на високом је нивоу, оцијенили су угледни руски хирурзи Икрам Алијев и Александар Навматуља из Санкт Петербурга.

Специјалисти онколошке и абдоминалне хирургије пренијеће своја знања и искуства на сутрашњем Симпозијуму Удружења хирурга Републике Српске и Србије.

Један од циљева 17. Симпозијума хирурга, поред стручног усавршавања и размјене искустава је и повезивање здравствених центара и успостављање међународне сарадње. Управо је посјета хирурга из Русије прилика за сагледавање савремених аспеката хируршких лијечења и процедура.

Икрам Алијев је шеф одјељења колопроктологије у Државном онколошком центру "Н. П. Напалков" у Санкт Петербургу. Вјерује у успјех будуће сарадње.

"Радим у великој здравственој установи гдје се годишње оперише око 10.000 пацијената. Први пут сам у Фочи али сам био неколико пута у Бања Луци гдје сам се увјерио да је квалитет лијечења на високом нивоу као и квалификације љекара“, рекао је Алијев.

Руски хирурзи у Фочи
Руски хирурзи у Фочи

Шеф другог одјељења абдоминалне хирургије у истом центру Александар Навматуља специјалиста је за оперативне захвате горњег дијела стомака. Сматра да се операције у Универзитетској болници обављају на високом нивоу.

"Имао сам прилику да се у разговору са фочанским љекарима и хирурзима упознам са врстама операција које се обављају овдје. Свиђа ми се што већина операција започиње на мини-инвазиван начин али се раде и отворене операције, зависно од потребе. Сви захвати и услуге које се овдје пружају на изузетно су високом нивоу“, сматра Навматуља.

Традиционални симпозијум хирурга који се одржава у Фочи умногоме доприноси развоју хирургије и здравствене заштите на овим просторима, мишљења је директор Универзитетске болнице Фоча, Ненад Лаловић.

"Част је да таква имена данас бораве код нас. Долазе из највећег онко-центра у Санкт Петербургу, гдје се годишње оперише велики број пацијената. Тај број се не може поредити са нама јер 10.000 пацијената се код нас оперише у неколико здравствених установа. Разговарали смо о сарадњи и надам се да ћемо већ на јесен посјетити тај центар али и да они поново буду наши гости и да са нама изведу неке операције, као што смо то радили и са колегама из Јапана“, рекао је Лаловић.

Гостима из Русије уручени су пригодни поклони уз захвалност за учешће на скупу хирурга у Фочи, преноси "Радио Фоча".

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Тагови :

Фоча

Болница Фоча

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