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Kroz Ormuski moreuz prošlo 12,5 miliona barela nafte

Autor:

ATV redakcija
18.06.2026 19:13

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Ормуски мореуз
Foto: Tanjug/Amirhosein Khorgooi/ISNA via AP

Američki potpredsjednik Džejms Dejvid Vens izjavio je da je 12,5 miliona barela nafte noćas prošlo kroz Ormuski moreuz, što je najveća količina od početka sukoba sa Iranom.

Brodovi ponovo plove Ormuskim moreuzom nakon što su SAD i Iran potpisali memorandum o razumijevanju.

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Među odredbama memoranduma je ukidanje iranske blokade Ormuskog moreuza i obustava blokade obale i luka Irana koju je tokom prethodna četiri mjeseca primjenjivala američka mornarica.

Barel brent nafte pojeftinio je tokom dana na manje od 77 dolara, što je najniža cijena od 2. marta.

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Ormuskim moreuzom transportuje se petina sirove nafte za svjetsko tržište.

(SRNA)

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Ormuski moreuz

Iran

Nafta

Džej Di Vens

Amerika

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