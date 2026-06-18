Kroz Ormuski moreuz prošlo 12,5 miliona barela nafte

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Američki potpredsjednik Džejms Dejvid Vens izjavio je da je 12,5 miliona barela nafte noćas prošlo kroz Ormuski moreuz, što je najveća količina od početka sukoba sa Iranom.

Brodovi ponovo plove Ormuskim moreuzom nakon što su SAD i Iran potpisali memorandum o razumijevanju. Svijet Dječak (3) zadobio teške povrede u napadu krokodila: Horor u Britaniji Među odredbama memoranduma je ukidanje iranske blokade Ormuskog moreuza i obustava blokade obale i luka Irana koju je tokom prethodna četiri mjeseca primjenjivala američka mornarica. Barel brent nafte pojeftinio je tokom dana na manje od 77 dolara, što je najniža cijena od 2. marta. Svijet Vens: Rok od 60 dana iz memoranduma počinje danas Ormuskim moreuzom transportuje se petina sirove nafte za svjetsko tržište. (SRNA)

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