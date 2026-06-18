Svašta: Odsjekao sebi stopalo kako bi naplatio osiguranje

Univerzitetski službenik iz Brazila organizovao je da mu se odsječe stopalo u bizarnom pokušaju da dođe do 220.000 funti od osiguranja.

Vanderli dos Santos Gomes tvrdio je da su mu gangsteri u Brazilu odsjekli nogu, ali je sada proglašen krivim za lažiranje napada. Kako prenosi "San", ovaj bizarni plan je osmišljen kako bi dopunio njegova skromna primanja kao administrativnog asistenta na Federalnom univerzitetu Rekonkavo da Baija.

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Između juna i jula 2019. godine, Gomes je ugovorio četiri velike polise osiguranja, koje bi mu isplatile do 200.050 funti u slučaju trajnog invaliditeta.

Navodni napad i sumnja policije

Samo nekoliko sedmica kasnije, Gomes je policiji ispričao kako je bio kidnapovan i opljačkan, a da su mu gangsteri mačetom odsjekli desno stopalo. Pronađen je sa odsječenim stopalom pored puta u selu Merses, na jugoistoku Brazila.

Odsječeno stopalo je kasnije pronađeno u rancu, zajedno sa stvarima koje je prijavio kao ukradene.Hitne službe su požurile da odvedu Gomesa u bolnicu – gdje je prevarant odmah podnio zahtjeve osiguravajućim kompanijama.

Sudski dokumenti navode da su zahtjevi podneseni samo nekoliko dana nakon navodnog napada 15. avgusta 2019. godine.

Velike sume novca i sumnjivo vrijeme napada brzo su uzbunili policiju.

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Gomes je negirao optužbe za lažiranje povrede, a njegovi advokati su tvrdili da nema dokaza koji bi ga osudili.

Ali forenzički stručnjaci su rekli da je užasna povreda bila previše čista i precizna da bi je nanijeli nasilnici naoružani mačetama, kako je Gomes tvrdio.

Vjerovali su da je umjesto toga izvršena korišćenjem specijalizovanih hirurških tehnika – što sugeriše da je Gomes lagao o amputaciji.

Kazna za neobičnu prevaru

Gomes je osuđen na dvije godine zatvora, ali je to preinačeno u 720 sati društveno korisnog rada i novčanu kaznu od 1.113 funti, navodi se u sudskim dokumentima.

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Počeo je da služi kaznu u maju, nakon što je nekoliko pokušaja žalbe na odluku odbijeno od strane sudova.

Advokati koji rade na slučaju rekli su da je to najčudnija prevara sa osiguranjem koju su ikada vidjeli, prenosi Telegraf.