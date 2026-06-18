Trogodišnje dijete povrijeđeno prilikom sudara sa električnim trotinetom na šetalištu

Autor:ATV redakcija
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Na gradskom šetalištu u Ilijašu, gdje je vožnja električnih trotineta i bicikala zabranjena, juče je povrijeđeno trogodišnje dijete nakon što je na njega naletio električni trotinet kojim je, prema navodima porodice, upravljao 11-godišnji maloljetnik.
Incident se dogodio 17. juna, a na mjesto događaja izašli su policijski službenici koji su obavili uviđaj.
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Povrijeđeno dijete je vozilom Hitne medicinske pomoći prevezeno na pregled u Klinički centar Univerziteta u Sarajevu.
Prema medicinskoj dokumentaciji koju je porodica dostavila medijima, dijete je zadobilo povredu glave, a ljekari su konstatovali potres mozga, piše Crna-Hronika.
Srećom, prema dosadašnjim nalazima nisu utvrđene teže povrede, te je dijete nakon pregleda pušteno na kućno liječenje uz preporuku mirovanja i praćenja zdravstvenog stanja.
Porodica povrijeđenog djeteta ističe da je najveći problem činjenica da se zabrana vožnje na šetalištu svakodnevno krši, iako se radi o prostoru na kojem boravi veliki broj djece, roditelja i starijih osoba.
– Danas je povrijeđeno naše dijete, sutra to može biti bilo koje drugo. Očigledno je da se zabrana ne poštuje i da nema dovoljno kontrole. Apelujemo na nadležne institucije da hitno poduzmu mjere kako bi se spriječile ozbiljnije posljedice – poručili su roditelji.
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Građani već duže vrijeme upozoravaju na sve veći broj električnih trotineta na pješačkim zonama, a ovaj slučaj ponovo je otvorio pitanje sigurnosti najmlađih na javnim površinama.
Roditelji povrijeđenog dječaka traže pojačan nadzor i dosljedno sankcionisanje vožnje električnih trotineta i bicikala na mjestima gdje je ona zabranjena, kako bi se spriječile nove nesreće.
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