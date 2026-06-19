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Slavimo Prepodobnog Visariona, velikog čudotvorca: Imanje razdijelio sirotinji u čast slave Božije

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ATV redakcija
19.06.2026 07:09

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Славимо Преподобног Висариона, великог чудотворца: Имање раздијелио сиротињи у част славе Божије
Foto: ATV

Srpska pravoslavna crkva i vjernici danas, 19. juna, proslavljaju Prepodobnog Visariona, jednog od najposvećenijih asketa i čudotvoraca u hrišćanskoj istoriji. Rođen u Misiru, u drevnom Egiptu, Sveti Visarion je od ranih dana bio posvećen duhovnom životu, oblačeći se u "duhovnu odeždu" krštenja i čuvajući je čistom kroz cjelokupan svoj život.

Nakon što je razdijelio svoje imanje sirotinji, nasljedstvo od roditelja, Sveti Visarion se odrekao sveta i postao monah. Njegova odlučnost da živi po Hristovim učenjima vodila ga je ka životu potpunog odricanja i posvećenosti Bogu. Posjetio je svetog Gerasima na Jordanu i učio od svetog Isidora Pelusiota, usvajajući njihove mudrosti i duhovne uvide.

Sveti Visarion bio je poznat po svojoj strogoj askezi. Tijelo je pobjeđivao velikim postom i bdenjem, ali je svoj podvig skrivao od očiju sveta koliko god je mogao. Njegova duhovna snaga bila je toliko velika da je jednom prilikom stajao uz molitvu četrdeset dana, bez hrane i sna.

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Sveti Visarion imao je dar čudotvorstva, iscjeljujući bolesne i čineći mnoga druga čudesa na korist ljudi i slavu Božju. Njegova sličnost sa svetim prorokom Ilijom bila je očigledna, jer je u vremenima suše “nizvodio” obilne kiše s neba, ne jedanput, već mnogo puta. Njegova čudotvorna djela bila su svjedočanstvo njegove duboke vjere i Božije milosti koja je djelovala kroz njega. Upokojio se 466. godine, mirno – onako kako je i živio, ispunjen vjerom i posvećenošću Bogu.

(telegraf)

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