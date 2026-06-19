Zbog nesavjesnog rada Dom zdravlja u Brodu oštećen za 40.000 KM

Dobojska policija podnijela je izvještaj tužilaštvu protiv nekadašnjeg direktora Doma zdravlja u Brodu Igora Jeremića zbog sumnje da je oštetio ovu ustanovu za 40.171 KM, saznaje ATV.

Iz policije je saopšteno da se Jeremić tereti da je bez sprovedenog postupka javne nabavke zaključio ugovor sa firmom iz Sarajeva o zakupu medicinske opreme vrijedne 19.000 KM, a Dom zdravlja se obavezao da za zakup isplati 36.504 KM.

"Lice se sumnjiči da je u svojstvu direktora javne ustanove u Brodu, bez provedenog postupka javne nabavke u toku mjeseca januara 2023. godine zaključilo ugovor sa privrednim društvom iz Sarajeva o zakupu medicinske opreme vrijedne 19.000,00 KM, kojim se ustanova obavezala da za njegov zakup isplati ukupan iznos od 36.504,00 KM", saopšteno je iz policije.

Nakon zaključenog ugovora, Jeremić je u maju iste godine podnio zahtjev za sporazumni raskid ugovora zbog čega je sarajevska firma pokrenula sudski postupak koji je okončan poravnanjem od 40.171 KM.

Protiv Jeremića je dostavljen izvještaj Odjeljenju za privredni kriminalitet u OJT Doboj. Tereti ga se za krivično djelo "Nesavjestan rad u službi".