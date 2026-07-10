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Porodica iz BiH povrijeđena nakon dvostrukog prevrtanja u Austriji

Autor:

ATV redakcija
10.07.2026 07:31

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Ротација на возилу хитне помоћи.
Foto: Pixabay

Tročlana porodica iz Bosne i Hercegovine hospitalizovana je nakon što je njihovo vozilo, iz još nerazjašnjenih razlog, završilo na krovu nakon prevrtanja.

Kako mediji prenose, do nezgode je došlo sinoć, 8. jula, na A1 Zapadnom auto-putu u pravcu auto-puta A25, neposredno prije raskrsnice Vels.

Državljanin Bosne i Hercegovine, nastanjen u okrugu Griskirhen, bio je u autu zajedno sa svojom majkom i sestrom, kada je došlo do naglog izletanja s kolovoza i prevrtanja.

Putnički automobil je najprije udario u dva saobraćajna čunja, zatim se sudario sa betonskim elementom, koji ga je odbacio u vazduh. Automobil se dva puta prevrnuo i na kraju ostao da leži na krovu.

Intervenisao i spasilački helikopter

Vozač (37) je uspio samostalno da napusti vozilo. Njegova majka i sestra su, međutim, bile zarobljene u kolima i morale su sačekati vatrogasce da ih izvade i smjeste na sigurno.

Sva tri putnika su povrijeđena, a povrede su neutvrđenog stepena. Nakon ukazane prve pomoći oni su helikopterom hitne pomoći i ambulantnim kolima prevezeni u bolnicu u Lincu i u Klinički centar Vels, prenose Nezavisne.

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Tagovi :

Saobraćajna nesreća

hospitalizacija

Bosna i Hercegovina

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