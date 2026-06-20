Logo

Dodik: Pukovnik Matović ostavio dubok trag u Vojsci Republike Srpske

Autor:

ATV redakcija
20.06.2026 16:38

Komentari:

1
Предсједник СНСД-а Милорад Додик
Foto: ATV

Predsjednik Milorad Dodik rekao je da je sa žaljenjem primio vijest o smrti pukovnika Vojske Republike Srpske u penziji Vojimira Matovića koga će srpski narod posebno pamtiti po njegovom doprinosu u Odbrambeno-otadžbinskom ratu i učešću u proboju "Koridora života".

Dodik je rekao da Republika Srpska ostaje trajno zahvalna ljudima koji su u najtežim vremenima stali u odbranu svog naroda i dali nemjerljiv doprinos stvaranju i očuvanju Republike Srpske.

"Pukovnik Matović bio je jedan od onih koji su svoje znanje, iskustvo i život posvetili toj svetoj dužnosti, ostavljajući dubok trag u Vojsci Republike Srpske i našem društvu", istakao je Dodik.

On je u telegramu uputio iskreno saučešće porodici Matović, saborcima, prijateljima i svima koji su ga poznavali.

"Neka mu je vječna slava i hvala", naveo je Dodik.

Војимир Матовић

Republika Srpska

Preminuo pukovnik Vojske Republike Srpske Vojimir Matović

Pukovnik Vojske Republike Srpske u penziji Vojimir Matović preminuo je sinoć nakon kraće bolesti u 79. godini u Banjaluci.

Početkom Odbrambeno-otadžbinskog rata raspoređen je na dužnost u Treću taktičku grupu kojom je komandovao general Slavko Lisica i učestvovao je u borbama za proboj koridora.

Tokom službe odlikovan je sa više značajnih odlikovanja i priznanja za vojne zasluge Ordenom Karađorđeva zvijezda, Ordenom Nemanjića sa srebrenim mačevima, Medaljom za vojne zasluge, Ordenom za vojne zasluge sa srebrenim mačevima, te Ordenom Narodne armije sa srebrnim mačevima.

/SRNA/

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Milorad Dodik

Umro Vojimir Matović

Vojimir Matović

Vojska Republike Srpske

Komentari (1)

Više iz rubrike

Преминуо пуковник Војске Републике Српске Војимир Матовић

Republika Srpska

Preminuo pukovnik Vojske Republike Srpske Vojimir Matović

2 h

0
Дарко Младић најавио: Тим српских љекара поново иде у посјету генералу

Republika Srpska

Darko Mladić najavio: Tim srpskih ljekara ponovo ide u posjetu generalu

3 h

0
Ненад Стевандић

Republika Srpska

Stevandić: Diplome i oglasi se mogu kupiti, ali znanje i rezultati ne mogu

4 h

4
Вршилац дужности директора Републичког центра за истраживање рата, ратних злочина и тражења несталих лице Републике Српске Виктор Нуждић.

Republika Srpska

Nuždić: Koridor - pitanje opstanka srpskog naroda zapadno od Drine

5 h

0

  • Najnovije

17

10

Još jedna tragedija u Srpskoj

16

56

Za ova tri znaka slijedi veliki preokret: Sve će im ići od ruke

16

39

Kako ukoniti pesticide sa voća i povrća?

16

38

Dodik: Pukovnik Matović ostavio dubok trag u Vojsci Republike Srpske

16

30

Tri osobe poginule u stravičnoj nesreći kod Banjaluke

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima