Dodik: Pukovnik Matović ostavio dubok trag u Vojsci Republike Srpske

Autor:ATV redakcija
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Predsjednik Milorad Dodik rekao je da je sa žaljenjem primio vijest o smrti pukovnika Vojske Republike Srpske u penziji Vojimira Matovića koga će srpski narod posebno pamtiti po njegovom doprinosu u Odbrambeno-otadžbinskom ratu i učešću u proboju "Koridora života".
Dodik je rekao da Republika Srpska ostaje trajno zahvalna ljudima koji su u najtežim vremenima stali u odbranu svog naroda i dali nemjerljiv doprinos stvaranju i očuvanju Republike Srpske.
"Pukovnik Matović bio je jedan od onih koji su svoje znanje, iskustvo i život posvetili toj svetoj dužnosti, ostavljajući dubok trag u Vojsci Republike Srpske i našem društvu", istakao je Dodik.
On je u telegramu uputio iskreno saučešće porodici Matović, saborcima, prijateljima i svima koji su ga poznavali.
"Neka mu je vječna slava i hvala", naveo je Dodik.
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Preminuo pukovnik Vojske Republike Srpske Vojimir Matović
Pukovnik Vojske Republike Srpske u penziji Vojimir Matović preminuo je sinoć nakon kraće bolesti u 79. godini u Banjaluci.
Početkom Odbrambeno-otadžbinskog rata raspoređen je na dužnost u Treću taktičku grupu kojom je komandovao general Slavko Lisica i učestvovao je u borbama za proboj koridora.
Tokom službe odlikovan je sa više značajnih odlikovanja i priznanja za vojne zasluge Ordenom Karađorđeva zvijezda, Ordenom Nemanjića sa srebrenim mačevima, Medaljom za vojne zasluge, Ordenom za vojne zasluge sa srebrenim mačevima, te Ordenom Narodne armije sa srebrnim mačevima.
/SRNA/
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