Dodik: Pukovnik Matović ostavio dubok trag u Vojsci Republike Srpske

Predsjednik Milorad Dodik rekao je da je sa žaljenjem primio vijest o smrti pukovnika Vojske Republike Srpske u penziji Vojimira Matovića koga će srpski narod posebno pamtiti po njegovom doprinosu u Odbrambeno-otadžbinskom ratu i učešću u proboju "Koridora života".

Dodik je rekao da Republika Srpska ostaje trajno zahvalna ljudima koji su u najtežim vremenima stali u odbranu svog naroda i dali nemjerljiv doprinos stvaranju i očuvanju Republike Srpske.

"Pukovnik Matović bio je jedan od onih koji su svoje znanje, iskustvo i život posvetili toj svetoj dužnosti, ostavljajući dubok trag u Vojsci Republike Srpske i našem društvu", istakao je Dodik.

On je u telegramu uputio iskreno saučešće porodici Matović, saborcima, prijateljima i svima koji su ga poznavali.

"Neka mu je vječna slava i hvala", naveo je Dodik.

Republika Srpska Preminuo pukovnik Vojske Republike Srpske Vojimir Matović

Pukovnik Vojske Republike Srpske u penziji Vojimir Matović preminuo je sinoć nakon kraće bolesti u 79. godini u Banjaluci.

Početkom Odbrambeno-otadžbinskog rata raspoređen je na dužnost u Treću taktičku grupu kojom je komandovao general Slavko Lisica i učestvovao je u borbama za proboj koridora.

Tokom službe odlikovan je sa više značajnih odlikovanja i priznanja za vojne zasluge Ordenom Karađorđeva zvijezda, Ordenom Nemanjića sa srebrenim mačevima, Medaljom za vojne zasluge, Ordenom za vojne zasluge sa srebrenim mačevima, te Ordenom Narodne armije sa srebrnim mačevima.

/SRNA/