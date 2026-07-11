Sutra promjenljivo oblačno, a u ovim dijelovima pljuskovi

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH sutra će prije podne biti promjenljivo oblačno, ponegdje sa kratkotrajnom kišom i pljuskovima, a tokom dana očekuje se smanjenje oblačnosti i više sunčanih perioda.

Uveče će u većini predjela biti pretežno vedro, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab do umjeren vjetar sjevernih smjerova, dok će na jugu biti umjerena bura, koja će uveče povremeno jačati.

Jutarnja temperatura vazduha biće od 16 do 22, na jugu do 25, a najviša dnevna od 25 do 31, na jugu do 35 stepeni Celzijusovih, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas preovladavalo nestabilno vrijeme, ponegdje sa pljuskovima i grmljavinom.

Temperatura vazduha izmjerena u 14.00 časova: Livno 17, Bugojno 18, Mrkonjić Grad, Ribnik, Šipovo i Jajce 19, Kneževo 20, Zenica 21, Sokolac, Bihać i Sarajevo 22, Sanski Most 23, Novi Grad i Han Pijesak 24, Čemerno 25, Kalinovik 26, Gacko i Mostar 27, Banjaluka i Tuzla 28, Doboj, Srebrenica i Gradačac 29, Srbac 30, Višegrad, Rudo i Trebinje 31, Bijeljina i Bileća 32, te Trebinje 33 stepena Celzijusova, prenosi Srna