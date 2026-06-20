Karan: Operacija "Koridor 92" otvorila put života i spasa

Operacija "Koridor 92", zahvaljujući hrabrim borcima Vojske Republike Srpske /VRS/, otvorila je put života i spasa za srpski narod zapadno od Drine, istakao je predsjednik Republike Srpske Siniša Karan.

Karan je naglasio da je ova velika akcija proboja koridora kroz Posavinu odlučivala dalju sudbinu Republike Srpske i njenu povezanost sa Srbijom, ali i opstanak srpskog naroda na svojim ognjištima.

"Iz tog razloga `Koridor života` prevazilazi okvire vojne operacije, jer je to bila bitka za život, za kiseonik, lijekove, namirnice za narod zapadnog dijela Republike Srpske koji je bio ostavljen na milost i nemilost svjetskih moćnika", istakao je Karan za Srnu povodom obilježavanja 34 godine od akcije "Koridor 92".

Podsjetivši da je povod za ovu operaciju bila nehumana i necivilizovana odluka svjetskih moćnika 1992. godine, kojom je onemogućen transport kiseonika za Banjaluku, zbog čega je u Kliničkom centru umrlo 12 beba, Karan je rekao da je smrt tek rođenih beba bila znak za uzbunu da se mora krenuti u proboj koridora koji je značio život i spas.

"Nije se smjelo dozvoliti da više nijedno novorođeno dijete umre zbog nehumanog odnosa svjetskih moćnika koji su na sebe uzeli ulogu da odlučuju o životu i smrti. Naši borci su snažno krenuli u još jednu borbu za život kako bi zaustavili dalje umiranje d‌jece", rekao je Karan.

Republika Srpska Dodik: "Koridor 92" - podvig VRS koji će istorija pamtiti kao bitku za život

On je naglasio da sve nas u Republici Srpskoj obavezuje nevina smrt novorođenčadi i hrabrost srpskih vojnika da čuvamo našu Republiku, njene institucije, njen ustavno-pravni status i pravo da sami odlučujemo o sopstvenoj budućnosti.

"Sloboda nije besplatna, ona ima visoku cijenu i zato Republika Srpska ne zaboravlja svoje heroje, ni svoje žrtve. Na nama je da budemo dostojni te žrtve, da čuvamo istinu o njoj i da je prenesemo onima koji dolaze.

Sve dok se sjećamo `Koridora života` i dok poštujemo one koji su dali najviše što su imali za Republiku Srpsku ona će opstati, kao najveći zavjet i najtrajniji spomenik njihovoj ljubavi prema Republici Srpskoj", zaključio je Karan.

/SRNA/