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Selak i Panferov razgovarali o jačanju saradnje ministarstava pravde Srpske i Ruske Federacije

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ATV redakcija
25.06.2026 14:07

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Министар правде Републике Српске Горан Селак и замјеник министра правде Руске Федерације Константин Јурјевич Панферов разговарали су данас, у Санкт Петербургу,
Foto: Ustupljena fotografija

Ministar pravde Republike Srpske Goran Selak i zamjenik ministra pravde Ruske Federacije Konstantin Jurjevič Panferov razovarali su danas, u Sankt Peterburgu, o unapređenju saradnje između ministarstava pravde Republike Srpske i Ruske Federacije.

Ministar Selak je zahvalio na dosadašnjoj saradnji i podršci koju Ruska Federacija pruža Republici Srpskoj, ističući da su međusobno uvažavanje, poštovanje nadležnosti i razvoj institucionalnih veza važan preduslov za dalje jačanje odnosa.

Na sastanku je potvrđena spremnost za nastavak institucionalne saradnje i njeno unapređenje u oblastima iz nadležnosti ministarstava pravde, uključujući pravosudne institucije i sistem izvršenja krivičnih i prekršajnih sankcija, pri čemu su sagovornici ocijenili da današnji sastanak predstavlja važan korak ka njenom daljem jačanju.

Tokom razgovora istaknut je značaj poštovanja međunarodnog prava, vladavine prava i ustavnih nadležnosti institucija kao temelja pravne sigurnosti i stabilnosti.

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"Poštovanje međunarodnog prava, ustavnog poretka svake države i demokratskih institucija predstavlja temelj pravne sigurnosti i stabilnosti svakog društva", poručio je ministar Selak.

Sastanak je održan u okviru službene posjete delegacije Republike Srpske Ruskoj Federaciji i učešća na 14. Peterburškom međunarodnom pravnom forumu.

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Konstantin Jurjevič Panferov

Goran Selak

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