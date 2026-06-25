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Dodik: Dajem Bakiru saglasnost da objavi snimak našeg razgovora

Autor:

ATV redakcija
25.06.2026 12:18

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Милорад Додик на конференцији за Бањалуке.
Foto: ATV

Bakir Izetbegović je tražio da se objavi snimak našeg razgovora, objavio je na Iksu lider SNSD Milorad Dodik.

"Siguran sam da je on snimio. Dajem mu saglasnost da to uradi. I svi drugi koji su taj razgovor snimili, imaju moju saglasnost da ga objave", istakao je Dodik.

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Milorad Dodik

Bakir Izetbegović

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