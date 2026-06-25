Dodik: Dajem Bakiru saglasnost da objavi snimak našeg razgovora

Autor:ATV redakcija
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Bakir Izetbegović je tražio da se objavi snimak našeg razgovora, objavio je na Iksu lider SNSD Milorad Dodik.
"Siguran sam da je on snimio. Dajem mu saglasnost da to uradi. I svi drugi koji su taj razgovor snimili, imaju moju saglasnost da ga objave", istakao je Dodik.
Bakir je tražio da se objavi snimak našeg razgovora.— Milorad Dodik (@MiloradDodik) June 25, 2026
Siguran sam da je on snimio.
Dajem mu saglasnost da to uradi.
I svi drugi koji su taj razgovor snimili, imaju moju saglasnost da ga objave.
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