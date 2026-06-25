Minić: Izetbegović od BiH pravi nemoguću državnu zajednicu

Autor:ATV redakcija
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Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić istakao je da retorika Bakira Izetbegovića od BiH pravi nemoguću državnu zajednicu.
"Prijetnje silom i pozivi na političku eliminaciju ne pripadaju demokratskom društvu. Kad god mu ponestane argumenata i podrške naroda, on krene sa prijetnjama Srbima", naveo je Minić.
On je dodao da predsjednika SNSD-a Milorada Dodika mogu politički "ukloniti" samo građani na izborima.
"Republika Srpska ostaje opredijeljena za mir i demokratske principe, kao i za dijalog ukoliko se u Sarajevu pojave sagovornici", naveo je Minić na Iksu.
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Predsjednik SDA Bakir Izetbegović izjavio je gostujući na Federalnoj televiziji da se Dodik "nekom silom mora riješiti".
Prijetnje silom i pozivi na političku eliminaciju ne pripadaju demokratskom društvu. Ovakva retorika Izetbegovića od BiH pravi nemoguću državnu zajednicu.— Savo Minić (@minic_savo) June 25, 2026
Kad god mu ponestane argumenata i podrške naroda, on krene sa prijetnjama Srbima. Milorada Dodika mogu politički „ukloniti“…
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