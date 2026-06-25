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Vlada Srpske danas o ključnim projektima: Evo šta je sve na dnevnom redu

Autor:

ATV redakcija
25.06.2026 10:08

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Влада Републике Српске
Foto: ATV

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić sazvao je za danas 16. sjednicu Vlade Republike Srpske.

Na predloženom dnevnom redu nalazi se čak 51 tačka, a ministri će se izjašnjavati o nizu ključnih ekonomskih, infrastrukturnih i energetskih pitanja.

Vlada će, između ostalog, razmatrati Informaciju o dugu sa stanjem na dan 31.12.2025. godine, kao i Nacrt programa javnih investicija Republike Srpske za period 2027 - 2029. godina.

Krediti za HE i novi energetski projekti

Posebnu pažnju javnosti privlače tačke iz resora energetike. Ministri će razmatrati potrebu obezbjeđenja kreditnih zaduženja u cilju realizacije projekata MHE „Burum“ i MHE „Vodozahvat“.

Takođe, na dnevnom redu je donošenje odluke o utvrđivanju posebnog interesa za nepokretnosti radi izgradnje gasne stanice na gasovodu u Palama i na Jahorini. Isto tako, biće razmatrana i koncesija za izgradnju solarne elektrane „Bileća 1“ sa baterijskim sistemom za skladištenje električne energije.

Na stolu izvještaji o bankama i podsticajima

Vlada će analizirati i finansijski sektor kroz izvještaje o stanju u bankarskom sistemu, radu Agencije za bankarstvo, te stanju u sektoru osiguranja za proteklu godinu.

Na dnevnom redu je i izvještaj o efektima dodijeljenih podsticaja za ulaganja u 2025. godini, kao i uredbe koje se tiču boljeg nadzora nad poslovanjem javnih preduzeća u Republici Srpskoj.

Podrška filmskoj industriji i Sajmu knjiga

Kada je riječ o kulturi i javnim sredstvima, Savo Minić je na dnevni red stavio finansijsku podršku za 31. Međunarodni sajam knjiga u Banjaluci, kao i sufinansiranje dugometražnih igranih filmova sredstvima Audio-vizuelnog centra Srpske za ovu i narednu godinu.

Pored navedenog, ministri će raspravljati o eksproprijaciji zemljišta za potrebe izgradnje auto-puta Banja Luka - Prijedor, kao i o ukidanju saglasnosti banjalučkom preduzeću "DORI GROUP" za proizvodnju naoružanja i vojne opreme.

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Vlada Republike Srpske

sjednica

Savo Minić

Republika Srpska

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