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Selak: Zakone mogu donositi samo demokratski izabrani parlamenti

Autor:

ATV redakcija
25.06.2026 13:10

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Министар правде Републике Српске Горан Селак учествовао је данас, у Санкт Петербургу, на округлом столу министара правде, који се одржава у оквиру XИВ Петербуршког међународног правног форума, а на којем је учествовало 17 министара правде из цијелог свијета.
Foto: Ustupljena fotografija

Ministar pravde Republike Srpske Goran Selak učestvovao je danas, u Sankt Peterburgu, na okruglom stolu ministara pravde, koji se održava u okviru XIV Peterburškog međunarodnog pravnog foruma, a na kojem je učestvovalo 17 ministara pravde iz cijelog svijeta.

U svom obraćanju ministar Selak je poručio da je Republika Srpska čvrsto opredijeljena za izgradnju modernog, efikasnog i pravednog pravnog sistema zasnovanog na vladavini prava, pravnoj sigurnosti i poštovanju Ustava i međunarodnog prava.

On je predstavio aktivnosti Ministarstva pravde Republike Srpske koji se odnose na jačanje institucija, ističući reformske procese, digitalizaciju i uspostavljanje Registra stvarnih vlasnika kao važnog mehanizma u borbi protiv korupcije, pranja novca i drugih oblika finansijskog kriminala.

Ministar Selak je govorio i o nedavno usvojenim izmjenama Krivičnog zakonika Republike Srpske, naglašavajući da je njima dodatno potvrđena uloga suda kao nezavisnog nosioca sudske vlasti, koji u svakom pojedinačnom slučaju odlučuje o ispunjenosti uslova za zamjenu kazne zatvora novčanom kaznom ili radom u javnom interesu.

Горан Селак
Goran Selak

Poseban dio obraćanja bio je posvećen ustavnopravnim prilikama u BiH, a tokom kojeg je ministar Selak ukazao da Republika Srpska dosljedno insistira na poštovanju Dejtonskog mirovnog sporazuma, ustavnog poretka i nadležnosti demokratski izabranih institucija.

On je ocijenio da vladavina prava podrazumijeva ne samo poštovanje zakona, već i poštovanje procedura po kojima se zakoni donose, naglasivši da zakonodavna ovlašćenja moraju biti isključivo u rukama parlamenata koji imaju demokratski legitimitet.

„Posebno zabrinjava činjenica da su izmjene Krivičnog zakona BiH 2021. i 2023. godine donesene odlukom visokog predstavnika, a ne u parlamentarnoj proceduri. Smatramo da krivično zakonodavstvo, kao jedna od najosjetljivijih oblasti prava, mogu donositi isključivo demokratski izabrani parlamenti“, poručio je ministar Selak.

On je istakao da Republika Srpska ostaje opredijeljena za mir, stabilnost, saradnju i međusobno uvažavanje, te da će nastaviti da razvija saradnju sa Ruskom Federacijom i drugim partnerima u oblasti pravosuđa, obrazovanja i institucionalnog razvoja.

Peterburški međunarodni pravni forum okupio je najviše predstavnike pravosudnih institucija, ministre pravde, sudije, profesore prava i pravne stručnjake iz brojnih država, s ciljem razmjene iskustava i jačanja međunarodne saradnje u oblasti prava.

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Goran Selak

Sankt Peterburg

Okruglo sto

Rusija

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