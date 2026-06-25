Minić: Potpisivanje kolektivnog ugovora od izuzetnog značaja

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić ocijenio je danas u Banjaluci da je potpisivanje posebnog kolektivnog ugora za zaposlene u javnim službama od izuzetnog značaja, jer su na taj način uređena prava, obaveze i odgovornost zaposlenih u 31 javnoj ustanovi.

"Kada imamo ovakve kompromise, to je velika stvar za Republiku Srpsku", rekao je novinarima Minić nakon potpisivanja.

Minić je naglasio da sa partnerima u Ekonomsko-socijalnom savjetu Republike Srpske postoji obaveza da se sve učini za dobrobit građana.

"Moramo razgovarati i svi sagovornici o temama socijalnog dijaloga moraju biti zadovoljni. Imamo dobre sagovornike i mnoge stvari ćemo još završiti", istakao je Minić.

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On je podsjetio da postoji značajan broj radnika koji još uvijek nisu zadovoljni, te da se radi toga mora nastaviti razgovarati.

Poseban kolektivni ugovor kojim se uređuju prava, obaveze i odgovornost zaposlenih u 31 javnoj ustanovi u Republici Srpskoj potpisan je danas u Banjaluci.

Ugovor su potpisali ministar rada i boračko-invalidske zaštite Radan Ostojić i ministar zdravlja i socijalne zaštite Alen Šeranić sa predsjednikom Sindikata uprave Božom Marićem i predsjednikom Sindikata lokalne samouprave, uprave i javnih službi Brankom Zelenkovićem, prenosi Srna