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PDP-ov delegat iz kuglice pristupio PSS-u

Autor:

ATV redakcija
25.06.2026 14:41

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Вуковић и Станивуковић
Foto: Ustupljena fotografija

Nenad Vuković, delegat u Domu naroda izabran "iz kuglice" i funkcioner PDP-a, na čijem čelu je Draško Stanivuković, pristupio je Pokretu Sigurna Srpska, čiji je lider takođe Stanivuković.

Ovim "transferom" pohvalio se sam Draško Stanivuković na svojim društvenim mrežama.

"Visoki funkcioner PDP-a i delegat u Domu naroda PSBiH Nenad Vuković veliko pojačanje PSS-a! Gospodin Vuković je prihvatio ideju ukrupnjavanja političke scene kao potrebu uređivanja političkog društva Republike Srpske", naveo je Stanivuković.

Zanimljivo, lider PDP-a i PSS-a je dodao da lično stoji iza odluke da Vuković i u narednom mandatu nastavi politički angažman kao delegat u Domu naroda PSBiH što podržava cijelo rukovodstvo PSS-a.

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Nenad Vuković

Draško Stanivuković

PDP

Pokret Sigurna Srpska

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