PDP-ov delegat iz kuglice pristupio PSS-u

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Nenad Vuković, delegat u Domu naroda izabran "iz kuglice" i funkcioner PDP-a, na čijem čelu je Draško Stanivuković, pristupio je Pokretu Sigurna Srpska, čiji je lider takođe Stanivuković.

Ovim "transferom" pohvalio se sam Draško Stanivuković na svojim društvenim mrežama. "Visoki funkcioner PDP-a i delegat u Domu naroda PSBiH Nenad Vuković veliko pojačanje PSS-a! Gospodin Vuković je prihvatio ideju ukrupnjavanja političke scene kao potrebu uređivanja političkog društva Republike Srpske", naveo je Stanivuković. Zanimljivo, lider PDP-a i PSS-a je dodao da lično stoji iza odluke da Vuković i u narednom mandatu nastavi politički angažman kao delegat u Domu naroda PSBiH što podržava cijelo rukovodstvo PSS-a. Visoki funkcioner PDP-a i delegat u Domu naroda PSBiH Nenad Vuković veliko pojačanje PSS-a!



G. Vuković je prihvatio ideju ukrupnjavanja političke scene kao potrebu uređivanja političkog društva Republike Srpske.



Političkoj organizaciji koja planira preuzeti veliku odgovornost u… pic.twitter.com/6qjCQmIVCE — Draško Stanivuković (@Stanivukovic_D) June 25, 2026

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