PDP-ov delegat iz kuglice pristupio PSS-u

Autor:ATV redakcija
Komentari:1
Nenad Vuković, delegat u Domu naroda izabran "iz kuglice" i funkcioner PDP-a, na čijem čelu je Draško Stanivuković, pristupio je Pokretu Sigurna Srpska, čiji je lider takođe Stanivuković.
Ovim "transferom" pohvalio se sam Draško Stanivuković na svojim društvenim mrežama.
"Visoki funkcioner PDP-a i delegat u Domu naroda PSBiH Nenad Vuković veliko pojačanje PSS-a! Gospodin Vuković je prihvatio ideju ukrupnjavanja političke scene kao potrebu uređivanja političkog društva Republike Srpske", naveo je Stanivuković.
Zanimljivo, lider PDP-a i PSS-a je dodao da lično stoji iza odluke da Vuković i u narednom mandatu nastavi politički angažman kao delegat u Domu naroda PSBiH što podržava cijelo rukovodstvo PSS-a.
Visoki funkcioner PDP-a i delegat u Domu naroda PSBiH Nenad Vuković veliko pojačanje PSS-a!— Draško Stanivuković (@Stanivukovic_D) June 25, 2026
G. Vuković je prihvatio ideju ukrupnjavanja političke scene kao potrebu uređivanja političkog društva Republike Srpske.
Političkoj organizaciji koja planira preuzeti veliku odgovornost u… pic.twitter.com/6qjCQmIVCE
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Republika Srpska
3 h0
Republika Srpska
4 h0
Republika Srpska
4 h0
Republika Srpska
5 h0
Najnovije
Trenutno na programu