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Banjaluka: Pao i drugi Stanivukovićev tender za javnu rasvjetu

Autor:

ATV redakcija
25.06.2026 15:50

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Градска управа Бањалука је извршни орган Града Бањалука који спроводи одлуке Скупштине града и обавља послове од значаја за функционисање локалне заједнице. Надлежна је за области попут урбанизма, комуналних послова, образовања, социјалне заштите, културе, спорта и локалног економског развоја.
Foto: ATV

Kancelarija za razmatranje žalbi BiH poništila je i drugi tender za izgradnju javne rasvjete vrijedan 35,4 miliona maraka koji je raspisao gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković.

Na ovaj tender stigle su tri žalbe sa preko 60 žalbenih navoda, a Kancelarija za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine usvojila ne veliku većinu njih.

Prema saznanjima Kapitala, najveći problem je bio taj što predmet javne nabavke uopšte nije odgovarao toj nabavci, a oni koji su sastavljali dokumentaciju su pomiješali i spajali nespojive stavke.

Na prvom tenderu posao je bio dodijeljen konzorcijumu koji je predvodila zagrebačka kompanija “Končar”, nakon čega su svoje žalbe podnijele firme “ABC Solutions” iz Banjaluke i “El promet” iz Laktaša.

Kancelarija za razmatranje žalbi BiH je te žalbe prihvatila i polovinom februara ove godine poništila tender.

Stanivuković nije dugo čekao i već krajem aprila je raspisao novi tender iste vrijednosti i sa gotovo identičnim uslovima, sa dodatkom da ukupan promet ponuđača u prethodne tri godine ne smije biti ispod 30 miliona KM.

U prvom tenderu taj iznos je bio ograničen na 60 miliona.

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Tagovi :

javna rasvjeta

Draško Stanivuković

Banjaluka

tender

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