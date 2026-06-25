Banjaluka: Pao i drugi Stanivukovićev tender za javnu rasvjetu

Kancelarija za razmatranje žalbi BiH poništila je i drugi tender za izgradnju javne rasvjete vrijedan 35,4 miliona maraka koji je raspisao gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković.

Na ovaj tender stigle su tri žalbe sa preko 60 žalbenih navoda, a Kancelarija za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine usvojila ne veliku većinu njih.

Prema saznanjima Kapitala, najveći problem je bio taj što predmet javne nabavke uopšte nije odgovarao toj nabavci, a oni koji su sastavljali dokumentaciju su pomiješali i spajali nespojive stavke.

Na prvom tenderu posao je bio dodijeljen konzorcijumu koji je predvodila zagrebačka kompanija “Končar”, nakon čega su svoje žalbe podnijele firme “ABC Solutions” iz Banjaluke i “El promet” iz Laktaša.

Kancelarija za razmatranje žalbi BiH je te žalbe prihvatila i polovinom februara ove godine poništila tender.

Stanivuković nije dugo čekao i već krajem aprila je raspisao novi tender iste vrijednosti i sa gotovo identičnim uslovima, sa dodatkom da ukupan promet ponuđača u prethodne tri godine ne smije biti ispod 30 miliona KM.

U prvom tenderu taj iznos je bio ograničen na 60 miliona.