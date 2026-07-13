Lijek za koji se pokazalo da je bezbjedan za ljude ublažava znake Alchajmerove bolesti kod miševa

U ranim fazama Alchajmerove bolesti i drugih neurodegenerativnih bolesti, DNK unutar nervnih ćelija počinje da pokazuje znake oštećenja. Novo istraživanje na miševima sugeriše da bi lek za koji je već pokazano da je bezbjedan kod ljudi mogao da ublaži višestruke znake bolesti popravljanjem oštećenog tkiva i smanjenjem upale u mozgu, izvještava ScienceAlert .

Prekidi DNK i upala mozga

Ozbiljan problem kod neurona su dvolančani prekidi, gdje se oba lanca DNK lestvice prekidaju na istom mjestu. Takva oštećenja mogu prouzrokovati smrt ćelije ili nekontrolisano ponašanje. Kod ljudi sa Alchajmerovom bolešću, ovi prekidi se javljaju mnogo češće nego u opštoj populaciji, što sugeriše da mogu doprineti simptomima.

Studija iz 2022. godine na modelu miša pokazala je da neuroni sa takvim oštećenjem mogu pokrenuti imuni odgovor u mozgu koji uzrokuje upalu mikroglije, urođenih imunih ćelija mozga. Hronična aktivacija mikroglije je ključni dio Alchajmerove bolesti, a naučnici već dugo vjeruju da se ovaj proces može modulirati kako bi se spriječila ili izmjenila progresija bolesti.

Lijek koji obećava brži razvoj

Neuronaučnici koji stoje iza nove studije objavljene u časopisu FEBS Open Bio tvrde da su pronašli način da upravo to urade. Koristili su lijek KCL-286, koji je već prošao prvu fazu ispitivanja bezbjednosti i podnošljivosti kod zdravih muškaraca.

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Lijek se može uzimati oralno i lako prelazi krvno-moždanu barijeru, a djeluje tako što stimuliše rast nerava aktiviranjem specifičnog proteina. Prvobitno je razvijen za liječenje povreda kičmene moždine i nerava, a ispitivanja u tu svrhu su još uvijek u toku. Pošto su testiranja bezbjednosti već završena, potencijal lijeka u liječenju Alchajmerove bolesti mogao bi se ostvariti mnogo brže.

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